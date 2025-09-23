Ez az az életmentő sáv, amit soha nem szabad elállni

Tudod, mi az a tűzoltási felvonulási terület? Nem egy hétköznapi felvonulásra kell gondolni, itt sokkal komolyabb dologról van szó – tette közzé a napokban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Hogy tisztázzuk, a tűzoltási felvonulási terület sok társasház mellett található – általában sárga felfestéssel jelzett – tűzoltási felvonulási terület, amely a tűzoltók dolgát könnyíti meg egy esetleges tűzesetnél. A tűzoltóautók számára kialakított és fenntartott rész – ahol például meg tud talpalni a létrás tűzoltójármű. Fontos tudni, ezek nem plusz parkoló-, vagy várakozóhelyek, a jelzett sávon belüli területet mindig hagyd szabadon. Áthaladhatsz rajta autóval, de várakozni, parkolni itt tilos. Ha nem így jársz el, azzal a gyors tűzoltói beavatkozást, akár az életmentést hátráltatod.

Fontos, tűzoltási felvonulási terület maradjon szabad Fotó: Eger önkormányzata

Nos ez nem mindenkit érdekel, az egri Töviskes téri lakók nyilatkoztak portálunknak rossz tapasztalataikról.

– A Töviskes-téren, a 11. szám mellett pár éve alakítottak ki felvonulási területet, amit az elején el is kerültek az autósok, azonban az utóbbi időben egyre többször parkolnak oda. Valahol érthető, hogy az egyre több kocsi miatt nehezebb parkolóhelyet találni, de ha meg baj van, akkor a tűzoltókat akadályozzák a mentésben. Ha esetleg a szabálytalan helyen álló autó látja kárát, még fel lesz háborodva a tulaj – mondta egy ott lakó.

Tűzoltási felvonulási terület – Amit minden autósnak tudnia kell

Egy vonatkozó rendelet alapján azoknál az épületeknél, amelyeknek a legfelső használati szintje meghaladja a 14 métert tűzoltási felvonulási utat kell biztosítani, s ezeket a területeket a tűzvédelmi hatóság jelöli ki közösen a tűzoltósággal és az önkormányzattal. Nemrég a tűzoltók két egri helyszínen is gyakorlatoztak a háromból. A Kodály, a Kertész és a Malomárok úton van egy-egy ilyen felvonulási terület, de az önkormányzat újabbak létrehozását is tervezi.

A Kodály utcai gyakorlat céljaként a tűzoltók azt vizsgálták, hogy a tűzoltási felvonulási területen keresztül hogyan tudják megközelíteni az épületet tűzoltó gépjárművükkel, illetve ha szükség lenne rá, hogyan tudnák leghatékonyabban menteni az erkélyekre és az épület tetejére menekült embereket.