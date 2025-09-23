2 órája
Ez az az életmentő sáv, amit soha nem szabad elállni
Sokan nem is sejtik, mennyire fontos a sárga felfestés egy társasház mellett. A tűzoltási felvonulási terület a tűzoltók gyors és biztonságos beavatkozását teszi lehetővé, ezért soha nem szabad parkolni rajta.
Tudod, mi az a tűzoltási felvonulási terület? Nem egy hétköznapi felvonulásra kell gondolni, itt sokkal komolyabb dologról van szó – tette közzé a napokban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Hogy tisztázzuk, a tűzoltási felvonulási terület sok társasház mellett található – általában sárga felfestéssel jelzett – tűzoltási felvonulási terület, amely a tűzoltók dolgát könnyíti meg egy esetleges tűzesetnél. A tűzoltóautók számára kialakított és fenntartott rész – ahol például meg tud talpalni a létrás tűzoltójármű. Fontos tudni, ezek nem plusz parkoló-, vagy várakozóhelyek, a jelzett sávon belüli területet mindig hagyd szabadon. Áthaladhatsz rajta autóval, de várakozni, parkolni itt tilos. Ha nem így jársz el, azzal a gyors tűzoltói beavatkozást, akár az életmentést hátráltatod.
Nos ez nem mindenkit érdekel, az egri Töviskes téri lakók nyilatkoztak portálunknak rossz tapasztalataikról.
– A Töviskes-téren, a 11. szám mellett pár éve alakítottak ki felvonulási területet, amit az elején el is kerültek az autósok, azonban az utóbbi időben egyre többször parkolnak oda. Valahol érthető, hogy az egyre több kocsi miatt nehezebb parkolóhelyet találni, de ha meg baj van, akkor a tűzoltókat akadályozzák a mentésben. Ha esetleg a szabálytalan helyen álló autó látja kárát, még fel lesz háborodva a tulaj – mondta egy ott lakó.
Tűzoltási felvonulási terület – Amit minden autósnak tudnia kell
Egy vonatkozó rendelet alapján azoknál az épületeknél, amelyeknek a legfelső használati szintje meghaladja a 14 métert tűzoltási felvonulási utat kell biztosítani, s ezeket a területeket a tűzvédelmi hatóság jelöli ki közösen a tűzoltósággal és az önkormányzattal. Nemrég a tűzoltók két egri helyszínen is gyakorlatoztak a háromból. A Kodály, a Kertész és a Malomárok úton van egy-egy ilyen felvonulási terület, de az önkormányzat újabbak létrehozását is tervezi.
A Kodály utcai gyakorlat céljaként a tűzoltók azt vizsgálták, hogy a tűzoltási felvonulási területen keresztül hogyan tudják megközelíteni az épületet tűzoltó gépjárművükkel, illetve ha szükség lenne rá, hogyan tudnák leghatékonyabban menteni az erkélyekre és az épület tetejére menekült embereket.
Emelőkosár segítségével oldották meg az „égető” helyzetet az egri tűzoltók + galéria és videó
A Malomárok úton is jártak nemrég a szakemberek. Az Egri Tűzoltóság magasból mentő járműve tartott gyakorlatot a helyszínen. Az „épület tetejéről" történő mentést próbálták ki, egyúttal ellenőrizve a műszaki feltételeket is. A talpalási pontok kialakítása komoly költséget jelent – egy-egy beruházás 10–12 millió forint –, ezért a város évről évre ütemezve tervezi megvalósítani ezeket a fejlesztéseket, így folyamatosan nő azoknak az épületeknek a száma, ahol a tűzoltók biztonságosan és gyorsan tudnak beavatkozni.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Ezeken a helyeken fognak megjelenni a tűzoltók, ha baj van az egri Felsővárosban
Nagyon fontos tehát, hogy ismerjük ezeket a helyeket, s mindig figyeljünk a jelzésekre. Parkolás előtt nézzünk körül, és győződjünk meg róla, hogy nem állunk-e a tűzoltási felvonulási terület sávjában. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is késleltetheti a beavatkozást, és komoly következményekkel járhat.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat így rendelkezik:
– A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyag-szerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére. Amennyiben ezt az előírást valaki nem tartja be, úgy a kiszabott tűzvédelmi bírság mértéke legalább harmincezer forint, de akár az egymillió forintot is elérheti – írja.
A tűzoltási felvonulási terület nem pusztán egy sárga felfestés: az életmentés egyik alapvető eszköze. Ha mindannyian tiszteletben tartjuk, megkönnyítjük a tűzoltók munkáját, és egyben közvetve saját közösségünket is védjük. Ne feledjük, a tűzoltóknak van szükségük a helyre – a mi felelősségünk, hogy mindig szabadon hagyjuk.
Undormány kolbászt vett az egri boltban, felbontás után nézett rá az igazi gusztustalanság – fotóval
Erre ki számított? Reagált az Aldi az üres állványokra, ez történt valójában az egri boltokban
A Fehérszarvas Vadásztanya legendává lett, Puskás Öcsi is többször megfordult benne