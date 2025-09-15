szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

A mélybe esett egy ember Gyöngyösön, mentők és tűzoltók érkeztek a helyszínre

Több alkalommal is riasztották a tűzoltókat a hétvégén.

Heol.hu

A hétvégén 8 alkalommal avatkoztak be a Heves vármegyei tűzoltók. A 3 tűzesetet és 5 műszaki mentést 6 hivatásos és 2 önkéntes tűzoltóegység kezelte - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Sok esethez riasztották a tűzoltókat a hétvégén Hevesben. Lőrinciben tűz keletkezett egy autó motorterében.
Forrás: Szeifert Gergő tűzoltó őrmester - Hatvani HTP

Szombati események

  • Árokba hajtott egy autó reggel a 251 számú út 4-es kilométerénél Füzesabony határában. A járművet a füzesabonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították, a balesetnek nem volt sérültje.
  • Este a pálosvörösmarti önkéntes tűzoltók három túrázónak segítettek a járművükhöz eljutni.
  • Az Agria Speciális Mentők önkéntesei este Kömlőn egy családi ház deszka borításából veszélyes darazsakat távolítottak el.
  • Két négyzetméteren keletkezett tűz este Hevesen, a Semmelweis Ignác utcában, egy ház kertjében. A város hivatásos tűzoltói vízsugárral fékezték meg a lángokat, személyi sérülés nem történt.  

  • Éjszaka a gyöngyösi hivatásos tűzoltók a városukban a mentőknek egy ingatlanba segítettek bejutni.
  • Patakmederbe esett egy ember éjszaka Gyöngyösön, a Zalár József utcában. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók hordágyba rögzítve, létrákon keresztül hozták fel az embert a mélyből, majd átadták őt a mentőknek.

Vasárnapi események

  • Hajnalban hulladék égett Turán, a Hősök útján. A tíz négyzetméteres tüzet a hatvani hivatásos tűzoltók fékezték meg.
  • Füst áramlott ki egy autó motorteréből délután Lőrinciben, a Herédi úton. A tüzet a hatvani hivatásos tűzoltók vízsugárral eloltották. A jármű nem akadályozta a forgalmat, az eset során senki nem sérült meg.

 

 

