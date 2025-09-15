Riasztás
2 órája
A mélybe esett egy ember Gyöngyösön, mentők és tűzoltók érkeztek a helyszínre
Több alkalommal is riasztották a tűzoltókat a hétvégén.
A hétvégén 8 alkalommal avatkoztak be a Heves vármegyei tűzoltók. A 3 tűzesetet és 5 műszaki mentést 6 hivatásos és 2 önkéntes tűzoltóegység kezelte - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Szombati események
- Árokba hajtott egy autó reggel a 251 számú út 4-es kilométerénél Füzesabony határában. A járművet a füzesabonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították, a balesetnek nem volt sérültje.
- Este a pálosvörösmarti önkéntes tűzoltók három túrázónak segítettek a járművükhöz eljutni.
- Az Agria Speciális Mentők önkéntesei este Kömlőn egy családi ház deszka borításából veszélyes darazsakat távolítottak el.
- Két négyzetméteren keletkezett tűz este Hevesen, a Semmelweis Ignác utcában, egy ház kertjében. A város hivatásos tűzoltói vízsugárral fékezték meg a lángokat, személyi sérülés nem történt.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
- Éjszaka a gyöngyösi hivatásos tűzoltók a városukban a mentőknek egy ingatlanba segítettek bejutni.
- Patakmederbe esett egy ember éjszaka Gyöngyösön, a Zalár József utcában. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók hordágyba rögzítve, létrákon keresztül hozták fel az embert a mélyből, majd átadták őt a mentőknek.
Vasárnapi események
- Hajnalban hulladék égett Turán, a Hősök útján. A tíz négyzetméteres tüzet a hatvani hivatásos tűzoltók fékezték meg.
- Füst áramlott ki egy autó motorteréből délután Lőrinciben, a Herédi úton. A tüzet a hatvani hivatásos tűzoltók vízsugárral eloltották. A jármű nem akadályozta a forgalmat, az eset során senki nem sérült meg.
Ezt ne hagyja ki!Hamis reklám
2025.09.12. 18:44
Ha ilyet vettél, téged is becsaptak! Utolérték és megrángatták az érintett cégeket, megvannak név szerint
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre