A mélybe esett egy ember Gyöngyösön, mentők és tűzoltók érkeztek a helyszínre

A hétvégén 8 alkalommal avatkoztak be a Heves vármegyei tűzoltók. A 3 tűzesetet és 5 műszaki mentést 6 hivatásos és 2 önkéntes tűzoltóegység kezelte - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Sok esethez riasztották a tűzoltókat a hétvégén Hevesben. Lőrinciben tűz keletkezett egy autó motorterében.

Forrás: Szeifert Gergő tűzoltó őrmester - Hatvani HTP

Szombati események

Árokba hajtott egy autó reggel a 251 számú út 4-es kilométerénél Füzesabony határában. A járművet a füzesabonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították, a balesetnek nem volt sérültje.

Az Agria Speciális Mentők önkéntesei este Kömlőn egy családi ház deszka borításából veszélyes darazsakat távolítottak el.

Két négyzetméteren keletkezett tűz este Hevesen, a Semmelweis Ignác utcában, egy ház kertjében. A város hivatásos tűzoltói vízsugárral fékezték meg a lángokat, személyi sérülés nem történt.

Éjszaka a gyöngyösi hivatásos tűzoltók a városukban a mentőknek egy ingatlanba segítettek bejutni.

Patakmederbe esett egy ember éjszaka Gyöngyösön, a Zalár József utcában. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók hordágyba rögzítve, létrákon keresztül hozták fel az embert a mélyből, majd átadták őt a mentőknek.

Vasárnapi események