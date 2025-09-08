szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

2 órája

Vonat alá szorult embert mentettek, tüzeket oltottak a tűzoltók a hétvégén

Címkék#tűzoltók#vonatbaleset#tűz#baleset

A hétvégén összesen nyolc alkalommal riasztották a Heves vármegyei tűzoltókat. Öt tűzesethez és három műszaki mentéshez vonultak a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók. A beavatkozások között vonatbaleset, közúti ütközés és szabadtéri tüzek is szerepeltek.

Heol.hu

A hétvégén 8 alkalommal avatkoztak be a Heves vármegyei tűzoltók. A 5 tűzesetet és 3 műszaki mentést 7 hivatásos, 2 önkormányzati és 1 önkéntes tűzoltóegység kezelte. Minderről a katasztrófavédelem számolt be honlapján.

8 alkalommal avatkoztak be a tűzoltók a hétvégén
8 alkalommal avatkoztak be a tűzoltók a hétvégén
Forrás: Székelyhidi Balázs / MW

A tűzoltók a hétvégén is segítettek

A honlapon részletezték is, milyen esetekhez kellett vonulniuk a tűzoltóknak.

Szombati esetek

  • Vonat alá került egy ember hajnalban Gyöngyösön, az Adácsi utcánál. A város hivatásos tűzoltói hidraulikus hengerrel a szerelvényt megemelték, majd a sérültet kimentették alóla és átadták a mentőknek.
  • Fém konténerben égett hulladék délután Hatvanban, a Nyár utcában. A hatvani hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat, senki nem sérült meg.
  • Tarnazsadányban száz négyzetméteren, Gyöngyöspata határában fél hektáron égett gazos terület. A tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Vasárnapi esetek

  • Összeütközött két személyautó délután az M3-as autópálya 90-es kilométerszelvényénél, Nagyfüged térségében. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, majd biztosították a helyszínt. A balesetben senki nem sérült meg.
  • Este az Agria Speciális Mentők önkéntesei veszélyes darazsakat távolítottak el Egerben, egy Szarvas Gábor utcai ingatlan szigeteléséből.
  • Adácson a Dózsa György útnál húsz négyzetméteren, Szentdomonkoson az István király útnál három hektáron keletkezett szabadtéri tűz. A lángokat a gyöngyösi és a pétervásárai hivatásos tűzoltók fékezték meg.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu