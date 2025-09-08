Vonat alá szorult embert mentettek, tüzeket oltottak a tűzoltók a hétvégén

A hétvégén 8 alkalommal avatkoztak be a Heves vármegyei tűzoltók. A 5 tűzesetet és 3 műszaki mentést 7 hivatásos, 2 önkormányzati és 1 önkéntes tűzoltóegység kezelte. Minderről a katasztrófavédelem számolt be honlapján.

8 alkalommal avatkoztak be a tűzoltók a hétvégén

Forrás: Székelyhidi Balázs / MW

A tűzoltók a hétvégén is segítettek

A honlapon részletezték is, milyen esetekhez kellett vonulniuk a tűzoltóknak.

Szombati esetek