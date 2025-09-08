Összefoglaló
Vonat alá szorult embert mentettek, tüzeket oltottak a tűzoltók a hétvégén
A hétvégén összesen nyolc alkalommal riasztották a Heves vármegyei tűzoltókat. Öt tűzesethez és három műszaki mentéshez vonultak a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók. A beavatkozások között vonatbaleset, közúti ütközés és szabadtéri tüzek is szerepeltek.
A hétvégén 8 alkalommal avatkoztak be a Heves vármegyei tűzoltók. A 5 tűzesetet és 3 műszaki mentést 7 hivatásos, 2 önkormányzati és 1 önkéntes tűzoltóegység kezelte. Minderről a katasztrófavédelem számolt be honlapján.
A tűzoltók a hétvégén is segítettek
A honlapon részletezték is, milyen esetekhez kellett vonulniuk a tűzoltóknak.
Szombati esetek
- Vonat alá került egy ember hajnalban Gyöngyösön, az Adácsi utcánál. A város hivatásos tűzoltói hidraulikus hengerrel a szerelvényt megemelték, majd a sérültet kimentették alóla és átadták a mentőknek.
- Fém konténerben égett hulladék délután Hatvanban, a Nyár utcában. A hatvani hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat, senki nem sérült meg.
- Tarnazsadányban száz négyzetméteren, Gyöngyöspata határában fél hektáron égett gazos terület. A tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.
Vasárnapi esetek
- Összeütközött két személyautó délután az M3-as autópálya 90-es kilométerszelvényénél, Nagyfüged térségében. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, majd biztosították a helyszínt. A balesetben senki nem sérült meg.
- Este az Agria Speciális Mentők önkéntesei veszélyes darazsakat távolítottak el Egerben, egy Szarvas Gábor utcai ingatlan szigeteléséből.
- Adácson a Dózsa György útnál húsz négyzetméteren, Szentdomonkoson az István király útnál három hektáron keletkezett szabadtéri tűz. A lángokat a gyöngyösi és a pétervásárai hivatásos tűzoltók fékezték meg.
