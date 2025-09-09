szeptember 9., kedd

1 órája

Drámai pillanatok Heves vármegyében: kilenc beavatkozás egyetlen nap alatt

Hétfőn Heves megyében 9 alkalommal kellett beavatkozni tűzesetek és műszaki mentések miatt. A tűzoltóknak útra dőlt fákat, égő épületeket és baleseti helyzeteket kellett kezelni.

Heol.hu

Hétfőn a Heves vármegyei tűzoltók összesen 9 alkalommal avatkoztak be: 5 tűzesethez és 4 műszaki mentéshez. Az eseteket 9 hivatásos, 1 önkormányzati és 2 önkéntes tűzoltóegység kezelte – írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Hajnalban Detk és Halmajugra között egy útra dőlt fa akadályozta a forgalmat. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrész segítségével darabolták fel a fát, majd eltávolították az akadályt.

Tűzoltók dolgoztak Novajon Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu
Tűzoltók dolgoztak Novajon
Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Szintén hajnalban Tiszanánán, az Árpád úton egy épület tetőszerkezete égett húsz négyzetméteren. A tüzet a község önkormányzati tűzoltói oltották el, személyi sérülés nem történt. Délelőtt az M3-as autópálya 87-es kilométerénél, Nagyfüged térségében egy személyautó szalagkorlátnak ütközött, majd az úttesten keresztbe fordult. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, a vezető pedig könnyű sérüléseket szenvedett. Ugyancsak délelőtt Tura Kenderföld utcájánál ötven négyzetméteren égett száraz növényzet. A hatvani hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat.

Késő délután Novajon, a József Attila utcában egy melléképület teljes terjedelmében kigyulladt, továbbá egy családi ház négy helyisége és tetőszerkezete is lángra kapott, erről több ízben is beszámoltunk. Az egri hivatásos tűzoltók három gépjárművel vonultak az esethez, és több oldalról, vízsugarakkal oltották el a tüzet, amely összesen százhúsz négyzetméteren pusztított. Személyi sérülés nem történt, az épület azonban lakhatatlanná vált. A ház felső szintje kiégett, a tűz oltása közben a házba bejutott víz pedig mindent eláztatott. A szerencsétlenül járt családot az egyik ismerősük átmenetileg befogadta, de a károk felmérése folyamatban van. A falu és a közösség gyűjtést szervez a bajba jutottak megsegítésére, Facebookon is megjelentek a posztok, melyekben a szükséges információkat a segíteni szándékozók megtalálhatják.

 

