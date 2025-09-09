Drámai pillanatok Heves vármegyében: kilenc beavatkozás egyetlen nap alatt

Hétfőn a Heves vármegyei tűzoltók összesen 9 alkalommal avatkoztak be: 5 tűzesethez és 4 műszaki mentéshez. Az eseteket 9 hivatásos, 1 önkormányzati és 2 önkéntes tűzoltóegység kezelte – írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Hajnalban Detk és Halmajugra között egy útra dőlt fa akadályozta a forgalmat. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrész segítségével darabolták fel a fát, majd eltávolították az akadályt.

Tűzoltók dolgoztak Novajon

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Szintén hajnalban Tiszanánán, az Árpád úton egy épület tetőszerkezete égett húsz négyzetméteren. A tüzet a község önkormányzati tűzoltói oltották el, személyi sérülés nem történt. Délelőtt az M3-as autópálya 87-es kilométerénél, Nagyfüged térségében egy személyautó szalagkorlátnak ütközött, majd az úttesten keresztbe fordult. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, a vezető pedig könnyű sérüléseket szenvedett. Ugyancsak délelőtt Tura Kenderföld utcájánál ötven négyzetméteren égett száraz növényzet. A hatvani hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat.

