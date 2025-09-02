Gázpalackot is ki kellett hozni az égő garázsból Gyöngyösön

Hétfőn összesen 12 segélyhívás érkezett a Heves vármegyei katasztrófavédelem műveletirányítási központjába. A 4 tűzesetet és a 2 műszaki mentést összesen 6 hivatásos, 1 önkormányzati tűzoltó egység, valamint 1 önkéntes tűzoltó egyesület kezelte. A beavatkozást igénylő esetek mellett 6 téves jelzés is érkezett az ügyeletre. Minderről a katasztrófavédelem számolt be honlapján.

Lángoló autót is oltottak a tűzoltók Lőrinci mellett

Tüzekhez, balesetekhez vonultak a tűzoltók

A katasztrófavédelem honlapján részletezik is a hétfői riasztásokat.