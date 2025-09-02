Tűz
1 órája
Gázpalackot is ki kellett hozni az égő garázsból Gyöngyösön
12 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez hétfőn. A tűzoltóknak azonban csak 6 esethez kellett vonulniuk, 6 téves jelzés is befutott.
Hétfőn összesen 12 segélyhívás érkezett a Heves vármegyei katasztrófavédelem műveletirányítási központjába. A 4 tűzesetet és a 2 műszaki mentést összesen 6 hivatásos, 1 önkormányzati tűzoltó egység, valamint 1 önkéntes tűzoltó egyesület kezelte. A beavatkozást igénylő esetek mellett 6 téves jelzés is érkezett az ügyeletre. Minderről a katasztrófavédelem számolt be honlapján.
Tüzekhez, balesetekhez vonultak a tűzoltók
A katasztrófavédelem honlapján részletezik is a hétfői riasztásokat.
- Egy személyszállító jármű égett az M3-as autópályán, a 21. számú út felhajtója közelében kora reggel. A tüzet a hatvani hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el. A járművet minden utasa épségben elhagyta.
- Egy garázs égett kilencven négyzetméteren a kora reggeli órákban Gyöngyösön, a Bethlen Gábor utcában. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal oltották el a tüzet. A melléképületből egy propánbután-gázpalackot is kivittek, amelyet hőhatás ért. A lakóházat nem érintette a tűz, a szomszédos ingatlan tetőszerkezetét azonban elérte, amely mintegy öt négyzetméteren károsodott. A tűzeset során nem sérült meg senki.
- Lesodródott az útról, árokba hajtott és ott az oldalára borulva állt meg egy személykocsi a 21-es főúton, Lőrinci határában. A balesethez a hatvani hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanította az autót, és a sofőrt feszítővágó segítségével kiszabadították, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak.
- Lesodródott az úttestről egy személyautó Nagyvisnyó közelében, a Szilvásvárad felé vezető úton. A műszaki mentést a bélapátfalvai önkormányzati és a szilvásváradi önkéntes tűzoltók végezték, áramtalanították a járművet. A balesetben két ember megsérült.
- Összehordott szemét égett délelőtt Egerben a Kisasszony-piac melletti területen, éjszaka pedig Turán a Hősök útján. A néhány tíz négyzetméterre kiterjedő tüzeket az egri és a hatvani hivatásos tűzoltók egy-egy vízsugárral hamar megfékezték.
