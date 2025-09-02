szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz

1 órája

Gázpalackot is ki kellett hozni az égő garázsból Gyöngyösön

Címkék#tűzoltók#tűz#gázpalack#autó

12 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez hétfőn. A tűzoltóknak azonban csak 6 esethez kellett vonulniuk, 6 téves jelzés is befutott.

Heol.hu

Hétfőn összesen 12 segélyhívás érkezett a Heves vármegyei katasztrófavédelem műveletirányítási központjába. A 4 tűzesetet és a 2 műszaki mentést összesen 6 hivatásos, 1 önkormányzati tűzoltó egység, valamint 1 önkéntes tűzoltó egyesület kezelte. A beavatkozást igénylő esetek mellett 6 téves jelzés is érkezett az ügyeletre. Minderről a katasztrófavédelem számolt be honlapján.

Lángoló autót is oltottak a tűzoltók Lőrinci mellett
Lángoló autót is oltottak a tűzoltók Lőrinci mellett
Forrás: Hatvani HTP

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Tüzekhez, balesetekhez vonultak a tűzoltók

A katasztrófavédelem honlapján részletezik is a hétfői riasztásokat.

  • Egy személyszállító jármű égett az M3-as autópályán, a 21. számú út felhajtója közelében kora reggel. A tüzet a hatvani hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el. A járművet minden utasa épségben elhagyta.
  • Egy garázs égett kilencven négyzetméteren a kora reggeli órákban Gyöngyösön, a Bethlen Gábor utcában. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal oltották el a tüzet. A melléképületből egy propánbután-gázpalackot is kivittek, amelyet hőhatás ért. A lakóházat nem érintette a tűz, a szomszédos ingatlan tetőszerkezetét azonban elérte, amely mintegy öt négyzetméteren károsodott. A tűzeset során nem sérült meg senki.
  • Lesodródott az útról, árokba hajtott és ott az oldalára borulva állt meg egy személykocsi a 21-es főúton, Lőrinci határában. A balesethez a hatvani hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanította az autót, és a sofőrt feszítővágó segítségével kiszabadították, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak.
  • Lesodródott az úttestről egy személyautó Nagyvisnyó közelében, a Szilvásvárad felé vezető úton. A műszaki mentést a bélapátfalvai önkormányzati és a szilvásváradi önkéntes tűzoltók végezték, áramtalanították a járművet. A balesetben két ember megsérült.
  • Összehordott szemét égett délelőtt Egerben a Kisasszony-piac melletti területen, éjszaka pedig Turán a Hősök útján. A néhány tíz négyzetméterre kiterjedő tüzeket az egri és a hatvani hivatásos tűzoltók egy-egy vízsugárral hamar megfékezték.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu