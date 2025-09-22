48 perce
Nagyon megtalálta, ami az életéből hiányzott: az egri Krisztiánból 50 évesen lett tűzoltó
Horváth Krisztián több mint 30 év után hagyta maga mögött az autószerelői és nemzetközi fuvarozói pályát, hogy új kihívást találjon. Az újonc tűzoltó Egerben kezdte meg szolgálatát, és már az első hónapokban megtapasztalta a csapatszellem és az összetartás erejét.
Kilencvennégy újonc tűzoltó július 11-én ünnepélyes keretek között tett esküt a katasztrófavédelem központi szervének épülete előtt. Öten közülük már Heves vármegye tűzoltói állományát erősítik, egyikük a hatvani, négyen pedig az egri hivatásos tűzoltó-parancsnokságon kezdik meg szolgálatukat, írtuk meg még júliusban. Huber Ádám, Pável Krisztián, Horváth Krisztián, Csabai Sebestyén és Kovács Kristóf őrmestereket a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője és szakmai elöljárói fogadták július 14-én délelőtt. Most, néhány hónapnyi tapasztalattal a hátuk mögött, Horváth Krisztián mesélt nekünk az újoncéletről, és arról, hogyan találta meg új hivatását.
Horváth Krisztián autószerelőként végzett Egerben, s ebben a szakmában tevékenykedett, párhuzamosan pedig nemzetközi fuvarozással foglalkozott.
– Nos, ez utóbbiból lett elég. Ennyi, egészen pontosan több mint 30 esztendő után belefásultam, s más irányba kezdtem el gondolkodni. A tűzoltólét kipróbálása a Füzesabonyi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől jött, ott rengeteg barátom és egy fogadott testvérem is van, s ők beszéltek rá, hogy jelentkezzem. Láttam náluk a semmihez nem fogható összetartást, mely magával ragadott, így jelentkeztem, bár óckodtam is tőle, hiszen 50 éves vagyok. Ráadásul pont aznap töltöttem be, amikor őrmesterré avattak – fogalmazott.
Az ötlet tehát a füzesabonyiaktól jött, illetve ahogy Horváth Krisztián fogalmazott, az új környezet hamar bizonyította, hogy jól döntött: az összetartás, az egymásért való kiállás hiányzott az életéből eddig. Most viszont nagyon megtalálta.
– Fantasztikus a csapat, egy nagy család, második olyan munkahelyem az életemben, ahová várom, hogy bejöhessek dolgozni – húzta alá.
Az első beavatkozásáról is beszéltünk vele természetesen. Mint mondta, rendkívül stresszes, izgatott volt, már rég beöltözve várt az autóban, amikor körbenézve érzékelte, hogy valami nem stimmel.
– A szolgálatparancsnokom szólt, hogy könnyítés van, de én ezt nem hallottam az izgalomtól. Ez azt jelentette, hogy nem kell teljes védőfelszerelésben indulni, mert egy ajtónyitásról volt szó – mesélte. De ez még csak a kezdet volt, amikor kiértek a helyszínre, a hatodikra lifttel kellett felmenni, Krisztián magához ragadott minden szükséges eszközt, mint mondta, meg is jegyezték, hogy legközelebb nekik is hagyjon.
– Hogy komolyra is fordítsuk, az első tűzesetemnél tapasztaltam meg, hogy mennyire figyelnek itt egymásra a kollégák. Tanultunk erről, de más ezt megélni. Csak egy példa: a sofőr aki kivitt minket, ő figyelmeztetett arra, hogy jól csinálom, amit csinálok, de figyeljek az erőbeosztásra, hiszen van még a napi szolgálatból, lehet, hogy nem ez lesz az egyetlen helyszín, ahol be kell avatkozni. Mindenki segít a tanácsaival, pedig vegyes a korosztály, de minden egyes kolléga ellát bennünket hasznos tippekkel, a meglátásaival – mondta.
Ez élete eddigi legjobb munkahelye az újonc tűzoltónak, innen menne nyugdíjba
A tűzoltólét velejárója, hogy súlyos, adott esetben tragikus esetnél is jelen kell lenni.
– Nagyon sokan és sokat beszélnek erről. S azt szokták mondani: segíteni megyünk, nem miattunk történik ott semmi, mi minden tőlünk telhetőt megteszünk. Így szerintem fel lehet erre is készülni, de nyilván van bennem egy kis egészséges tartás. De itt is ki kell emelnem a csapatot, a kollégáimat, ők segítenek majd, ha ilyen esetben szükségem lesz rájuk – fogalmazott Krisztián.
Horváth Krisztián azt mondta, a jövőt egyértelműen a tűzoltóságon képzeli, innen tervez nyugdíjba vonulni.
– Soha nem készültem tűzoltónak, még gyerekkoromban játék tűzoltóautóm sem volt. A képzés ebben a tekintetben is nehezebb volt, hiszen a társaim nagy részének már volt önkéntes tűzoltói tapasztalata, én pedig teljesen a nulláról indultam. Ám végül mégis itt ülünk, ami nagyon jó döntés volt számomra – tette hozzá.
Végül a családról is beszéltünk. Három gyermeke van, két fiú és egy lány, akik nagyon büszkék az apukájukra. Most az a terv, hogy nagyobb gyermeke, aki most 18 éves, követi édesapja példáját, és tűzoltónak jelentkezik.
S ha összességében a fiatalokhoz szólhatna, azt mondta, jó szívvel ajánlja a tűzoltóságot, itt összetartást, kitartást, fegyelmet tanulhatnak.
– Megtaláltam a helyem, jó dolog tűzoltónak lenni. Nincs két ugyanolyan riasztás, van, amikor csak egy ajtónyitásról van szó, de olyan is, amikor bizony ég valami. Akkor azt el kell oltani. És talán ez a legfontosabb, a tűzoltóság nem csak munka, hanem második család, ahol minden nap újra megtapasztalhatjuk, mit jelent igazán összetartani – zárta gondolatait.
