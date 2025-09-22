Nagyon megtalálta, ami az életéből hiányzott: az egri Krisztiánból 50 évesen lett tűzoltó

Kilencvennégy újonc tűzoltó július 11-én ünnepélyes keretek között tett esküt a katasztrófavédelem központi szervének épülete előtt. Öten közülük már Heves vármegye tűzoltói állományát erősítik, egyikük a hatvani, négyen pedig az egri hivatásos tűzoltó-parancsnokságon kezdik meg szolgálatukat, írtuk meg még júliusban. Huber Ádám, Pável Krisztián, Horváth Krisztián, Csabai Sebestyén és Kovács Kristóf őrmestereket a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője és szakmai elöljárói fogadták július 14-én délelőtt. Most, néhány hónapnyi tapasztalattal a hátuk mögött, Horváth Krisztián mesélt nekünk az újoncéletről, és arról, hogyan találta meg új hivatását.

Újonc tűzoltó: Horváth Krisztián soha nem gondolta, hogy egyszer tűzoltó lesz Fotó: Bóta Zoltán

Horváth Krisztián autószerelőként végzett Egerben, s ebben a szakmában tevékenykedett, párhuzamosan pedig nemzetközi fuvarozással foglalkozott.

– Nos, ez utóbbiból lett elég. Ennyi, egészen pontosan több mint 30 esztendő után belefásultam, s más irányba kezdtem el gondolkodni. A tűzoltólét kipróbálása a Füzesabonyi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől jött, ott rengeteg barátom és egy fogadott testvérem is van, s ők beszéltek rá, hogy jelentkezzem. Láttam náluk a semmihez nem fogható összetartást, mely magával ragadott, így jelentkeztem, bár óckodtam is tőle, hiszen 50 éves vagyok. Ráadásul pont aznap töltöttem be, amikor őrmesterré avattak – fogalmazott.

Az ötlet tehát a füzesabonyiaktól jött, illetve ahogy Horváth Krisztián fogalmazott, az új környezet hamar bizonyította, hogy jól döntött: az összetartás, az egymásért való kiállás hiányzott az életéből eddig. Most viszont nagyon megtalálta.

– Fantasztikus a csapat, egy nagy család, második olyan munkahelyem az életemben, ahová várom, hogy bejöhessek dolgozni – húzta alá.

Az első beavatkozásáról is beszéltünk vele természetesen. Mint mondta, rendkívül stresszes, izgatott volt, már rég beöltözve várt az autóban, amikor körbenézve érzékelte, hogy valami nem stimmel.

– A szolgálatparancsnokom szólt, hogy könnyítés van, de én ezt nem hallottam az izgalomtól. Ez azt jelentette, hogy nem kell teljes védőfelszerelésben indulni, mert egy ajtónyitásról volt szó – mesélte. De ez még csak a kezdet volt, amikor kiértek a helyszínre, a hatodikra lifttel kellett felmenni, Krisztián magához ragadott minden szükséges eszközt, mint mondta, meg is jegyezték, hogy legközelebb nekik is hagyjon.

– Hogy komolyra is fordítsuk, az első tűzesetemnél tapasztaltam meg, hogy mennyire figyelnek itt egymásra a kollégák. Tanultunk erről, de más ezt megélni. Csak egy példa: a sofőr aki kivitt minket, ő figyelmeztetett arra, hogy jól csinálom, amit csinálok, de figyeljek az erőbeosztásra, hiszen van még a napi szolgálatból, lehet, hogy nem ez lesz az egyetlen helyszín, ahol be kell avatkozni. Mindenki segít a tanácsaival, pedig vegyes a korosztály, de minden egyes kolléga ellát bennünket hasznos tippekkel, a meglátásaival – mondta.