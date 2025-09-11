3 órája
Ilyet többet ne! Azonnal összepakoltattak mindent a gyöngyösi árussal, amikor ezt meglátták
A gyöngyösi városrendészek az elmúlt napokban több szabályszegést is észleltek: engedély nélküli árusítót állítottak meg, és egy elszökött kutyát is visszajuttattak gazdájához.
Több helyen beavatkozott a Városrendészet Gyöngyös városukban. Feladatuk, hogy Gyöngyösön mindenki számára biztonságos és rendezett közterületeket biztosítsanak, a kisebbnek tűnő szabályszegések esetében is kötelességünk intézkedni, mert ezek hosszabb távon a közrend és a közbiztonság romlásához vezethetnek - írták.
Mint írták, az egyik eset az Olimpia úton történt: engedély nélküli árusítást tapasztaltak, amely nemcsak a jogszabályokat sérti, hanem tisztességtelen a szabályosan működő kereskedőkkel szemben is.
A másik a Duranda városrészben: az ebrendészettel közösen tartott járőrszolgálat során egy felügyelet nélkül kiszökött kutya került közterületre. Az állat elszökése balesetveszélyt okozhat, ezért gazdáját figyelmeztettük és megbírságoltuk.
A szabályok betartása mindannyiunk közös érdeke. A jövőben is következetesen fellépnek minden szabálytalansággal szemben – legyen az közlekedési, kereskedelmi vagy állattartási –, mert csak így tudjuk megőrizni Gyöngyös köztereinek biztonságát és rendezettségét.
