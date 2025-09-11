Ilyet többet ne! Azonnal összepakoltattak mindent a gyöngyösi árussal, amikor ezt meglátták

Több helyen beavatkozott a Városrendészet Gyöngyös városukban. Feladatuk, hogy Gyöngyösön mindenki számára biztonságos és rendezett közterületeket biztosítsanak, a kisebbnek tűnő szabályszegések esetében is kötelességünk intézkedni, mert ezek hosszabb távon a közrend és a közbiztonság romlásához vezethetnek - írták.

Folyamatosan a rendért dolgoznak, több kapásuk is volt a gyöngyösi városrendészeknek

Forrás: Városrendészet Gyöngyös / Facebook

Mint írták, az egyik eset az Olimpia úton történt: engedély nélküli árusítást tapasztaltak, amely nemcsak a jogszabályokat sérti, hanem tisztességtelen a szabályosan működő kereskedőkkel szemben is.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A másik a Duranda városrészben: az ebrendészettel közösen tartott járőrszolgálat során egy felügyelet nélkül kiszökött kutya került közterületre. Az állat elszökése balesetveszélyt okozhat, ezért gazdáját figyelmeztettük és megbírságoltuk.