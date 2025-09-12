Villanyoszlopnak csapódott egy autó a hevesi községben, lezárták az utat

Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Halmajugrán, a Kossuth Lajos utcában, a Béke utca közelében. A balesethez a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Baleset történt Halmajugrán.

Forrás: police.hu

– Nyolc óra után nem sokkal anyagi káros baleset történt Halmajugrán a Kossuth Lajos utcában, egy autó villanyoszlopnak ütközött – árulta el lapunknak Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Úgy tudjuk, a balesetben senki nem sérült meg.

