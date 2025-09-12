1 órája
Villanyoszlopnak csapódott egy autó a hevesi községben, lezárták az utat
Péntek este váratlan baleset bénította meg a forgalmat Halmajugrán. Egy autó villanyoszlopnak ütközött, az utat teljes szélességében le kellett zárni.
Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Halmajugrán, a Kossuth Lajos utcában, a Béke utca közelében. A balesethez a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
– Nyolc óra után nem sokkal anyagi káros baleset történt Halmajugrán a Kossuth Lajos utcában, egy autó villanyoszlopnak ütközött – árulta el lapunknak Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Úgy tudjuk, a balesetben senki nem sérült meg.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, ma délután Egerben is történt egy baleset, egy autós gyalogost gázolt a 25-ös főúton:
Ilyet többet ne! Azonnal összepakoltattak mindent a gyöngyösi árussal, amikor ezt meglátták
Hú, de lebukott az egri piac egyik árusa! Lefoglalták tőle a komplett standot!
A Mátraalján lesz a legnagyobb fesztivál Hevesben - országosan is kiemelkedik a program