Baleset

Villanyoszlopnak csapódott egy autó a hevesi községben, lezárták az utat

Péntek este váratlan baleset bénította meg a forgalmat Halmajugrán. Egy autó villanyoszlopnak ütközött, az utat teljes szélességében le kellett zárni.

Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Halmajugrán, a Kossuth Lajos utcában, a Béke utca közelében. A balesethez a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Baleset történt Halmajugrán.
– Nyolc óra után nem sokkal anyagi káros baleset történt Halmajugrán a Kossuth Lajos utcában, egy autó villanyoszlopnak ütközött – árulta el lapunknak Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Úgy tudjuk, a balesetben senki nem sérült meg.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, ma délután Egerben is történt egy baleset, egy autós gyalogost gázolt a 25-ös főúton

 

 

