A vasutasokat is megrázta, ami a füzesabonyi vonaton történt – fontos dolgot cáfol a MÁV a kiugró kisfiúról
Egy kisfiú súlyos sérüléseket szenvedett, miután – eddig tisztázatlan körülmények között – kiugrott a Füzesabonyból Nyíregyházára tartó személyvonat ablakán. A MÁV közleményben reagált az esetre.
Korábban megírtuk, hogy hétfő délelőtt súlyos baleset történt a Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára indult személyvonaton. A MÁV közleménye szerint egy kisfiú – eddig tisztázatlan körülmények között – kiugrott a már lassító, Taktaharkány állomásra beérkező szerelvény ablakán, és súlyos sérüléseket szenvedett.
A mentők megérkezéséig a jegyvizsgáló a fiú mellett maradt, és a vonaton szolgálatot teljesítő vasútőrrel közösen azonnal megkezdték az ellátását. A vasúttársaság szerint kollégáik számára is megrázó volt a történtek átélése.
A MÁV hangsúlyozza: valótlanok azok az értesülések, amelyek szerint a kisfiú a jegyellenőrzés elől ugrott volna ki, hiszen a 14 év alatti utasok – így a kisfiú is – díjmentesen utazhatnak a MÁV-csoport járatain.
A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. A vasúttársaság mielőbbi felépülést kíván a sérült kisfiúnak, a traumát átélt kollégáknak pedig sok erőt kíván.
Frissítés:
Újabb részletek derütek ki a kisfiúról és balesete körülményeiről.
