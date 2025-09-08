szeptember 9., kedd

A vasutasokat is megrázta, ami a füzesabonyi vonaton történt – fontos dolgot cáfol a MÁV a kiugró kisfiúról

Egy kisfiú súlyos sérüléseket szenvedett, miután – eddig tisztázatlan körülmények között – kiugrott a Füzesabonyból Nyíregyházára tartó személyvonat ablakán. A MÁV közleményben reagált az esetre.

Heol.hu

Korábban megírtuk, hogy hétfő délelőtt súlyos baleset történt a Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára indult személyvonaton. A MÁV közleménye szerint egy kisfiú – eddig tisztázatlan körülmények között – kiugrott a már lassító, Taktaharkány állomásra beérkező szerelvény ablakán, és súlyos sérüléseket szenvedett.

A kisfiú nem a MÁV ellenőr elől menekült a vonat ablakán keresztül
A kisfiú nem a MÁV ellenőr elől menekült a vonat ablakán keresztül (illusztráció)
Forrás: Nagy Balázs / Új Néplap

A vonatból kiugrott kisfiú mentéséről megrázó részletek derültek ki

A mentők megérkezéséig a jegyvizsgáló a fiú mellett maradt, és a vonaton szolgálatot teljesítő vasútőrrel közösen azonnal megkezdték az ellátását. A vasúttársaság szerint kollégáik számára is megrázó volt a történtek átélése.

A MÁV hangsúlyozza: valótlanok azok az értesülések, amelyek szerint a kisfiú a jegyellenőrzés elől ugrott volna ki, hiszen a 14 év alatti utasok – így a kisfiú is – díjmentesen utazhatnak a MÁV-csoport járatain.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. A vasúttársaság mielőbbi felépülést kíván a sérült kisfiúnak, a traumát átélt kollégáknak pedig sok erőt kíván.

A balesetről korábban lapunk is beszámolt.

Frissítés:

Újabb részletek derütek ki a kisfiúról és balesete körülményeiről.

 

 

