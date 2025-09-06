szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MÁV

1 órája

Embert gázolt a vonat Gyöngyösnél – mutatjuk, hol járnak most pótlóbuszok

Címkék#Mávcsoport#vonat#vonatgázolás

Hajnalban vonat ütött el egy embert Gyöngyösön. A vonatgázolás miatt teljesen leállt a vasúti közlekedés az érintett szakaszon.

Heol.hu

Szombaton kora reggel elgázolt egy embert egy személyvonat Gyöngyösön, az Enyedi utcánál, a Kitérőgyár megállónál. A város hivatásos tűzoltói érkeztek a helyszínre, a szerelvény megemelését követően kiemelték az illetőt, majd átadták a mentőknek - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A vonatgázolás miatt a menetrend is változik.

Vonatgázolás történt a gyöngyösi vonalon
Vonatgázolás történt a gyöngyösi vonalon
Forrás: Shutterstock

A vonaton a személyzettel együtt hárman utaztak. A mentési munkálatok idejére leállították a vasúti közlekedést az érintett szakaszon.

Lapunk megkereste az Országos Mentőszolgálatot a sérült állapotával kapcsolatban, válaszuk esetén frissítjük cikkünket. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A vonatgázolás a menetrendet is érinti

A baleseti helyszínelés miatt Vámosgyörk és Gyöngyös között pótlóbuszok közlekednek, a Mátra InterRégiók utasainak hosszabb eljutási időre kell számítaniuk - írja a Mávcsoport.

Forgalmi változások:

  • A Gyöngyösről 4:08-kor Kőbánya felsőre elindult IR85-ös Mátra InterRégió (3039) csak Kitérőgyárig közlekedett, Vámosgyörk és Budapest között utasai a következő miskolci sebesvonattal (5009) utazhatnak, ami Rákoson is megáll, a Nyugati pályaudvar a végállomása.
  • A Vámosgyörkről 5:08-kor Kőbánya felsőre induló IR85-ös Mátra InterRégió (3049) a teljes útvonalán kimarad, helyette Vámosgyörkig pótlóbusz közlekedik, utasai Vámosgyörktől a következő, az 5:56-kor továbbinduló IR87-es Agria InterRégióval (5509) utazhatnak Budapest felé.
  • A Hatvanból 5:16-kor Gyöngyösre induló személyvonat (5060) helyett Vámosgyörktől pótlóbusz közlekedik tovább.
  • A reggeli órákban az IR85-ös Mátra InterRégiók csak Kőbánya felső és Vámosgyörk között közlekednek, Vámosgyörk és Gyöngyös között pótlóbuszok járnak. A Gyöngyös felől érkező pótlóbuszok utasai Vámosgyörktől a következő IR87-es Agria InterRégióval utazhatnak tovább Budapest felé.

A buszok megállóhelyei:

  • Gyöngyös - Gyöngyös, vasútállomás
  • Kitérőgyár - Gyöngyös, Esze Tamás utca 19. (VOLÁN mh)
  • Gyöngyöshalász - Gyöngyöshalász, autóbusz-forduló (VOLÁN mh)
  • Vámosgyörk - Vámosgyörk, vasútállomás

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu