Embert gázolt a vonat Gyöngyösnél – mutatjuk, hol járnak most pótlóbuszok

Szombaton kora reggel elgázolt egy embert egy személyvonat Gyöngyösön, az Enyedi utcánál, a Kitérőgyár megállónál. A város hivatásos tűzoltói érkeztek a helyszínre, a szerelvény megemelését követően kiemelték az illetőt, majd átadták a mentőknek - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A vonatgázolás miatt a menetrend is változik.

Vonatgázolás történt a gyöngyösi vonalon

Forrás: Shutterstock

A vonaton a személyzettel együtt hárman utaztak. A mentési munkálatok idejére leállították a vasúti közlekedést az érintett szakaszon.

Lapunk megkereste az Országos Mentőszolgálatot a sérült állapotával kapcsolatban, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.

A vonatgázolás a menetrendet is érinti

A baleseti helyszínelés miatt Vámosgyörk és Gyöngyös között pótlóbuszok közlekednek, a Mátra InterRégiók utasainak hosszabb eljutási időre kell számítaniuk - írja a Mávcsoport.

Forgalmi változások:

A Gyöngyösről 4:08-kor Kőbánya felsőre elindult IR85-ös Mátra InterRégió (3039) csak Kitérőgyárig közlekedett, Vámosgyörk és Budapest között utasai a következő miskolci sebesvonattal (5009) utazhatnak, ami Rákoson is megáll, a Nyugati pályaudvar a végállomása.

A Vámosgyörkről 5:08-kor Kőbánya felsőre induló IR85-ös Mátra InterRégió (3049) a teljes útvonalán kimarad, helyette Vámosgyörkig pótlóbusz közlekedik, utasai Vámosgyörktől a következő, az 5:56-kor továbbinduló IR87-es Agria InterRégióval (5509) utazhatnak Budapest felé.

A Hatvanból 5:16-kor Gyöngyösre induló személyvonat (5060) helyett Vámosgyörktől pótlóbusz közlekedik tovább.

A reggeli órákban az IR85-ös Mátra InterRégiók csak Kőbánya felső és Vámosgyörk között közlekednek, Vámosgyörk és Gyöngyös között pótlóbuszok járnak. A Gyöngyös felől érkező pótlóbuszok utasai Vámosgyörktől a következő IR87-es Agria InterRégióval utazhatnak tovább Budapest felé.

A buszok megállóhelyei: