24 kiló kábítószert foglaltak le a rendőrök

A Delta program a magyar állami és rendőrségi fellépés keretrendszere a kábítószer-kereskedelem és fogyasztás visszaszorítása érdekében, 2025 márciusában indult el. A program célja, hogy erőteljes razziákkal és jogszabály-szigorításokkal csökkentsék a drogpiaci kínálatot, felszámolják a kereskedői hálózatokat, és javítsák a közbiztonságot. Nemrég 24 kiló kábítószert foglaltak le.

24 kiló kábítószert foglaltak le a Delta program keretében

Forrás: police.hu

Horváth László országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Facebook-oldalára feltett videóban adott hírt arról, hogy a Delta program eddigi legnagyobb akciója volt az online térben kábítószerrel kereskedő hálózatot felszámoló Tartaros-művelet.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

24 kiló kábítószert foglaltak le

A videóból kiderül, hogy a műveletben 460 rendőr vett részt, 61 helyszínt kutattak át és 43 személyt fogtak el. 10 ezer olyan postai csomagot azonosítottak, amely kábítószer, új pszichoaktív anyagot, és hamis gyógyszert tartalmazott. A kereskedelmet irányító férfi 360 millió forintos forgalmat bonyolított. A művelet során 24 kiló kábítószert, pszichoaktív anyagot, hamis gyógyszert foglaltak le. Kokain, marihuána, ecstasy, MDMA tabletta, és a leújabb pszichoaktív anyagokat találták meg.

Nemrég írtunk arról, hogy két füzesabonyi férfit fogtak el a rendőrök drog miatt: