Baleset

2 órája

Összeütközött két autó a 25-ös főúton Egerben

Baleset történt Egerben a 25-ös főúton szerda kora délután. Mutatjuk a részleteket.

A 25-ös főút egri szakaszán, a Mátyás király út és a Külsősor utca találkozásánál két autó ütközött egymással.

– Baleset történt szerda kora délután a Mátyás Király úton, két autó ütközött egymással, a helyszínelés jelenleg is tart – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Úgy tudjuk a balesetben senki nem sérült meg. 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, szerda reggel busz csapódott egy szolnoki gimnáziumba, mentőhelikopterek érkeztek a sérültekért:

 

