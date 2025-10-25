Baleset
2 órája
Összeütközött két autó a 25-ös főúton Egerben
Baleset történt Egerben a 25-ös főúton szerda kora délután. Mutatjuk a részleteket.
A 25-ös főút egri szakaszán, a Mátyás király út és a Külsősor utca találkozásánál két autó ütközött egymással.
– Baleset történt szerda kora délután a Mátyás Király úton, két autó ütközött egymással, a helyszínelés jelenleg is tart – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Úgy tudjuk a balesetben senki nem sérült meg.
