Tűz

1 órája

Gázpalackokat is ki kellett hozni a lángoló adácsi épületből

Tűz keletkezett csütörtök kora reggel Adácson. A tűzoltók egy gázpalackot is kihoztak az épületből.

Heol.hu

Kigyulladt egy főépülettel egybeépített nyolcvan négyzetméteres melléképület Adácson, a Vasút utcában csütörtök reggel. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat és egy gázpalackot is kihoztak az épületből - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóség.

Mellépület gyulladt ki Hevesben, egy gázpalackot is kimenekítettek
Forrás: Haon.hu

 Mint írták, a tűz nem terjedt át a főépületre. Jelenleg utómunkálatok zajlanak.

Szerda hajnalban is tűz volt Hevesben, Verpeléten csaptak fel a lángok.

 

 

