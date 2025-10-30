Gázpalackokat is ki kellett hozni a lángoló adácsi épületből

Kigyulladt egy főépülettel egybeépített nyolcvan négyzetméteres melléképület Adácson, a Vasút utcában csütörtök reggel. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat és egy gázpalackot is kihoztak az épületből - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóség.

Mellépület gyulladt ki Hevesben, egy gázpalackot is kimenekítettek

Forrás: Haon.hu

Mint írták, a tűz nem terjedt át a főépületre. Jelenleg utómunkálatok zajlanak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!