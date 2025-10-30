Tűz
1 órája
Gázpalackokat is ki kellett hozni a lángoló adácsi épületből
Tűz keletkezett csütörtök kora reggel Adácson. A tűzoltók egy gázpalackot is kihoztak az épületből.
Kigyulladt egy főépülettel egybeépített nyolcvan négyzetméteres melléképület Adácson, a Vasút utcában csütörtök reggel. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat és egy gázpalackot is kihoztak az épületből - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóség.
Mint írták, a tűz nem terjedt át a főépületre. Jelenleg utómunkálatok zajlanak.
Szerda hajnalban is tűz volt Hevesben, Verpeléten csaptak fel a lángok.
