október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adathalászat

1 órája

Ki akarták csalni a siroki polgármester pénzét, bontotta a hívást, és ezután jött a meglepetés

Címkék#Tuza Gábor#telefonos csalók#adathalászat

Gyanútlanul vette fel a telefont Tuza Gábor siroki polgármester pénteken délben. Hamar kiderül azonban, hogy adathalász csalók próbálkoztak be nála. A történet vége érdekes fordulatot vett.

Elek Andrea

Adathalász csalókra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Tuza Gábor siroki polgármester. A csalók őt próbálták megtéveszteni pénteken, de a polgármester átlátott a szitán.

Adathalász csalók próbálkoztak a siroki polgármesternél
Adathalász csalók próbálkoztak a siroki polgármesternél
Forrás: Shutterstock

Mint írja, egy nő hívta telefonon, aki Kovács Rebekaként mutatkozott be, és azonosítószámot is mondott. Állítása szerint a Magyar Nemzeti Bank Felügyeletétől telefonált gyanús tranzakciók miatt, amelyet a polgármester számlájáról indítottak egy romániai fakereskedő számára. A nő szavai szerint a kereskedő ellen már 15 eljárás indult, mert mindig az ő számlájára érkeznek olyan utalások, amelyeket ténylegesen nem a számlatulajdonos indít, hanem ismeretlenek, akik valami úton megszerezték a károsultak kártyaszámát. 

Szóval kérdéseket tett fel. Meg van a kártyám? Igen. Szoktam vele interneten vásárolni? Nem! Odaadtam valakinek, aki esetleg vásárolt vele? Nem! Mikor utaltam utoljára a kártyáról? Nem szoktam a kártyáról utalni. Szoktam utalni telefonról? Nem, nem szoktam telefonról utalni. Visszakérdeztem, hogy esetleg én hogy tudom őt beazonosítani. Azonnal mondta újra az adatait. Mondom rendben, de hol tudom ezt ellenőrizni?

– részletezte Tuza Gábor, akit korábban már megtaláltak a banki csalók, erről itt írtunk:

Mint elmondta, a nő által megadott honlapot úgy tudta megnézni, hogy letette a telefont, mert mindenképpen ellenőrizni akarta a telefonáló kilétét. Mivel a hívó fél telefonszámát kijelezte a polgármester mobilja, így a számot is tudta. Azonban a nő nem akarta, hogy letegyék a telefont és azt mondta, hogy 10 percen belül meg kell szakítani a tranzakciót különben el kell utalni a pénzt. A polgármester azonban megemlítette a rendőrséget, mire a nő bontotta a hívást.

Tuza Gábor ezek után felhívta a bankját, ahol közölték vele, az utóbbi időben megszaporodtak az ilyen hívások. A bankok nem kérnek semmit telefonon, ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy a hívott fél is kérjen személyes adatokat az ügyintézőtől. A hívó fél számát nem tudták beazonosítani, mert automatikusan generált, hamis telefonszám.

– Na, én felhívtam! Most kapaszkodjanak meg! Egy siroki hölgy jelentkezett be, ismerem, biztos, hogy nem vele beszéltem korábban! – fogalmazott a posztban Tuza Gábor.

A polgármester arra kér mindenkit, hogy senkinek, semmilyen adatunkat ne adjuk meg telefonon keresztül.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Így kerülhetjük el az adathalász csalókat

A rendőrség rendszeresen felhívja a figyelmet, hogy a telefonos csalók bárkire lecsaphatnak. Segítséget is adnak, hogyan kerülhetjük el, hogy adathalász csalók áldozatává váljunk:

  • Egyetlen mobiltelefon-szolgáltató sem rendez nyereményjátékokat, akcióik a szolgáltatásaikkal összefüggő kedvezményekkel kapcsolatosak.
  • A hivatalos szerencsejáték szervező cégek sem hirdetnek mobiltelefonos, pénzfeltöltős nyereményjátékokat.
  • Ne adják meg ismeretlen telefonálóknak személyes, illetve banki adataikat, ne utaljanak, ne töltsenek fel pénzt ismeretlen által megjelölt telefonszámokra.
  • Amennyiben ilyen hívást kapnak, kérjék meg a hívót, hogy később hívja vissza önöket, addig a mobilszolgáltatók ingyenes ügyfélszolgálati számán ellenőrizzék, hogy van-e ilyen akció az adott szolgáltatónál. Valószínűleg nem lesz visszahívás!
  • Mindenképpen jegyezzék fel a csaló hívó által bemondott nevet, az általa használt és a feltöltésre megjelölt telefonszámokat, ezzel segítik a rendőrség felderítő munkáját.
  • Ne kövesse a csalók utasításait! Jegyezze fel a hívás időpontját, majd azonnal tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 107-es, vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu