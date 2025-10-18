Ki akarták csalni a siroki polgármester pénzét, bontotta a hívást, és ezután jött a meglepetés

Adathalász csalókra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Tuza Gábor siroki polgármester. A csalók őt próbálták megtéveszteni pénteken, de a polgármester átlátott a szitán.

Mint írja, egy nő hívta telefonon, aki Kovács Rebekaként mutatkozott be, és azonosítószámot is mondott. Állítása szerint a Magyar Nemzeti Bank Felügyeletétől telefonált gyanús tranzakciók miatt, amelyet a polgármester számlájáról indítottak egy romániai fakereskedő számára. A nő szavai szerint a kereskedő ellen már 15 eljárás indult, mert mindig az ő számlájára érkeznek olyan utalások, amelyeket ténylegesen nem a számlatulajdonos indít, hanem ismeretlenek, akik valami úton megszerezték a károsultak kártyaszámát.

Szóval kérdéseket tett fel. Meg van a kártyám? Igen. Szoktam vele interneten vásárolni? Nem! Odaadtam valakinek, aki esetleg vásárolt vele? Nem! Mikor utaltam utoljára a kártyáról? Nem szoktam a kártyáról utalni. Szoktam utalni telefonról? Nem, nem szoktam telefonról utalni. Visszakérdeztem, hogy esetleg én hogy tudom őt beazonosítani. Azonnal mondta újra az adatait. Mondom rendben, de hol tudom ezt ellenőrizni?

