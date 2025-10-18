1 órája
Ki akarták csalni a siroki polgármester pénzét, bontotta a hívást, és ezután jött a meglepetés
Gyanútlanul vette fel a telefont Tuza Gábor siroki polgármester pénteken délben. Hamar kiderül azonban, hogy adathalász csalók próbálkoztak be nála. A történet vége érdekes fordulatot vett.
Adathalász csalókra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Tuza Gábor siroki polgármester. A csalók őt próbálták megtéveszteni pénteken, de a polgármester átlátott a szitán.
Mint írja, egy nő hívta telefonon, aki Kovács Rebekaként mutatkozott be, és azonosítószámot is mondott. Állítása szerint a Magyar Nemzeti Bank Felügyeletétől telefonált gyanús tranzakciók miatt, amelyet a polgármester számlájáról indítottak egy romániai fakereskedő számára. A nő szavai szerint a kereskedő ellen már 15 eljárás indult, mert mindig az ő számlájára érkeznek olyan utalások, amelyeket ténylegesen nem a számlatulajdonos indít, hanem ismeretlenek, akik valami úton megszerezték a károsultak kártyaszámát.
Szóval kérdéseket tett fel. Meg van a kártyám? Igen. Szoktam vele interneten vásárolni? Nem! Odaadtam valakinek, aki esetleg vásárolt vele? Nem! Mikor utaltam utoljára a kártyáról? Nem szoktam a kártyáról utalni. Szoktam utalni telefonról? Nem, nem szoktam telefonról utalni. Visszakérdeztem, hogy esetleg én hogy tudom őt beazonosítani. Azonnal mondta újra az adatait. Mondom rendben, de hol tudom ezt ellenőrizni?
– részletezte Tuza Gábor, akit korábban már megtaláltak a banki csalók, erről itt írtunk:
Mint elmondta, a nő által megadott honlapot úgy tudta megnézni, hogy letette a telefont, mert mindenképpen ellenőrizni akarta a telefonáló kilétét. Mivel a hívó fél telefonszámát kijelezte a polgármester mobilja, így a számot is tudta. Azonban a nő nem akarta, hogy letegyék a telefont és azt mondta, hogy 10 percen belül meg kell szakítani a tranzakciót különben el kell utalni a pénzt. A polgármester azonban megemlítette a rendőrséget, mire a nő bontotta a hívást.
Tuza Gábor ezek után felhívta a bankját, ahol közölték vele, az utóbbi időben megszaporodtak az ilyen hívások. A bankok nem kérnek semmit telefonon, ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy a hívott fél is kérjen személyes adatokat az ügyintézőtől. A hívó fél számát nem tudták beazonosítani, mert automatikusan generált, hamis telefonszám.
– Na, én felhívtam! Most kapaszkodjanak meg! Egy siroki hölgy jelentkezett be, ismerem, biztos, hogy nem vele beszéltem korábban! – fogalmazott a posztban Tuza Gábor.
A polgármester arra kér mindenkit, hogy senkinek, semmilyen adatunkat ne adjuk meg telefonon keresztül.
Így kerülhetjük el az adathalász csalókat
A rendőrség rendszeresen felhívja a figyelmet, hogy a telefonos csalók bárkire lecsaphatnak. Segítséget is adnak, hogyan kerülhetjük el, hogy adathalász csalók áldozatává váljunk:
- Egyetlen mobiltelefon-szolgáltató sem rendez nyereményjátékokat, akcióik a szolgáltatásaikkal összefüggő kedvezményekkel kapcsolatosak.
- A hivatalos szerencsejáték szervező cégek sem hirdetnek mobiltelefonos, pénzfeltöltős nyereményjátékokat.
- Ne adják meg ismeretlen telefonálóknak személyes, illetve banki adataikat, ne utaljanak, ne töltsenek fel pénzt ismeretlen által megjelölt telefonszámokra.
- Amennyiben ilyen hívást kapnak, kérjék meg a hívót, hogy később hívja vissza önöket, addig a mobilszolgáltatók ingyenes ügyfélszolgálati számán ellenőrizzék, hogy van-e ilyen akció az adott szolgáltatónál. Valószínűleg nem lesz visszahívás!
- Mindenképpen jegyezzék fel a csaló hívó által bemondott nevet, az általa használt és a feltöltésre megjelölt telefonszámokat, ezzel segítik a rendőrség felderítő munkáját.
- Ne kövesse a csalók utasításait! Jegyezze fel a hívás időpontját, majd azonnal tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 107-es, vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
