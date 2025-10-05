2 órája
Mi csaphatja be az alkoholszondát?
Több autóvezetővel előfordult már, hogy egy ellenőrzésnél az alkoholszonda pozitív eredményt jelzett – annak ellenére, hogy az illető sem alkoholt, sem más befolyásoló ételt vagy italt nem fogyasztott. Hogy történhetett mindez?
Sok autós találkozott már olyan helyzettel, amikor az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, annak ellenére, hogy nem fogyasztottak alkoholt vagy más befolyásoló anyagot. Ennek hátterében több tényező is állhat: például szájvizek, bizonyos gyógyszerek vagy kozmetikai szerek használata, de akár az is, ha az autó belsejében alkoholos légkör alakult ki.
Mi történik akkor, ha hamisan, pozitív értéket jelez a szonda?
A rendőrség ún. hitelesített, bizonyításra alkalmas alkoholszondákat használ, amelyek lényegesen megbízhatóbbak, mint a közúti ellenőrzés során alkalmazott eszközök. Ha az első teszt pozitív, néhány perc után megismétlik a fújást, és ha még mindig kétség merül fel, akár vérvétellel is bizonyítani lehet józanságunkat – írta meg a feol.hu,
Mi zavarhatja meg a szondákat?
Ennek több oka is lehet. Az egyik ilyen az imént felvázolt eset is, amikor az „alkoholos környezet” miatt érzékeli azt a szonda, hogy alkohol található a szervezetben. Ez kialakulhat akár egy kocsmában vagy egy szórakozóhelyen is. Emellett bizonyos szájvizek, gyógyszerek, erjesztett ételek és italok, valamint dohányzás vagy a fertőtlenítők használata is befolyásolhatja a szonda érzékenységét.
