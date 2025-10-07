október 7., kedd

47 perce

Árokba borult autó a 21-esen – ketten utaztak a járműben

Címkék#tűzoltóság#baleset#21-es főút

Lőrinci közelében van szükség tűzoltói beavatkozásra.

Heol.hu

Árokba sodródott és az oldalára borult egy személyautó a 21-es főúton, Lőrinci közelében, a 10. kilométernél - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 A járműben ketten utaztak, akik a mentők segítségével ki tudtak szállni. A hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanították a balesetben érintett gépkocsit.

A délelőtt nem ez az első baleset a 21-es főúton, korábban a 22-es kilométerszelvénynél a Hatvan felé vezető úton karambolozott két autó.

 

 

