Helyi kék hírek
47 perce
Árokba borult autó a 21-esen – ketten utaztak a járműben
Lőrinci közelében van szükség tűzoltói beavatkozásra.
Árokba sodródott és az oldalára borult egy személyautó a 21-es főúton, Lőrinci közelében, a 10. kilométernél - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A járműben ketten utaztak, akik a mentők segítségével ki tudtak szállni. A hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanították a balesetben érintett gépkocsit.
A délelőtt nem ez az első baleset a 21-es főúton, korábban a 22-es kilométerszelvénynél a Hatvan felé vezető úton karambolozott két autó.
Ezt ne hagyja ki!Baleset
1 órája
Nagy karambol a 21-esen! Az egyik kocsi felborult, teljesen lezárták az utat!
Ezt ne hagyja ki!Fűtési szezon
2025.10.05. 19:51
Klímával is lehet fűteni, de nem mindegy hogyan! Mutatjuk, hogy ne menjen el erre a fizetésed
Ezt ne hagyja ki!Meglepetés
2025.10.05. 19:23
Különös dolgok rejtőztek az illegálisan lerakott hulladékban Eger határában
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre