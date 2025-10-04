október 4., szombat

Baleset

2 órája

Súlyos balesettel indult a reggel az M3-as autópályán

Árokba hajtott egy autó az M3-ason, Kál térségében szombat reggel. Mutatjuk a részleteket.

Letért az úttestről és az árokba hajtott egy személyautó az M3-as autópálya 100-as kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Kál térségében. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a járműből és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. Az egység áramtalanította a gépkocsit. A társhatóság is a helyszínre érkezett – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Egy autó árokba hajtott az M3-ason.
Forrás: Police.hu

– Az árokba sodródott egy autó szombat hajnalban Kál mellett az M3-as autópályán. A baleset miatt forgalomkorlátozásra nem kell számítani – árulta el lapunknak Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. Úgy tudjuk, a balesetben egy nő sérült meg. 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, pénteken szintén baleset történt az M3-as autópályán, Gödöllő térségében:

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
