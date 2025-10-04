Súlyos balesettel indult a reggel az M3-as autópályán

Letért az úttestről és az árokba hajtott egy személyautó az M3-as autópálya 100-as kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Kál térségében. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a járműből és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. Az egység áramtalanította a gépkocsit. A társhatóság is a helyszínre érkezett – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Egy autó árokba hajtott az M3-ason.

Forrás: Police.hu

– Az árokba sodródott egy autó szombat hajnalban Kál mellett az M3-as autópályán. A baleset miatt forgalomkorlátozásra nem kell számítani – árulta el lapunknak Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. Úgy tudjuk, a balesetben egy nő sérült meg.

