október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Vadat gázoltak a 21-esen

Címkék#vadgázolás#baleset#21-es főút

Egy autó vadat gázolt a 21-es főúton pénteken reggel.

Heol.hu

A 21-es főúton, Salgótarján külterületén, a Hatvan felé vezető oldalon, egy autó vadat gázolt péntek reggel. Az 50-es kilométerszelvénynél a belső sávot lezárták - olvasható az Útinfrom honlapján.

Egy autó vadat gázolt a 21-es főúton pénteken reggel.
Egy autó vadat gázolt a 21-es főúton pénteken reggel. 
Forrás: Shutterstock

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Egy korábbi cikkünkben megírtuk, hogy hogyan kerülhető el a vadgázolás.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu