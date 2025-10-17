Baleset
1 órája
Vadat gázoltak a 21-esen
Egy autó vadat gázolt a 21-es főúton pénteken reggel.
A 21-es főúton, Salgótarján külterületén, a Hatvan felé vezető oldalon, egy autó vadat gázolt péntek reggel. Az 50-es kilométerszelvénynél a belső sávot lezárták - olvasható az Útinfrom honlapján.
Egy korábbi cikkünkben megírtuk, hogy hogyan kerülhető el a vadgázolás.
