Vadat gázoltak a 21-esen

A 21-es főúton, Salgótarján külterületén, a Hatvan felé vezető oldalon, egy autó vadat gázolt péntek reggel. Az 50-es kilométerszelvénynél a belső sávot lezárták - olvasható az Útinfrom honlapján.

Forrás: Shutterstock

