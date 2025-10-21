3 órája
Az autósok réme hihetetlen érzékkel szúrta ki a szabad prédát Eger környékén
Nem mindennapi autólopások történtek Eger környékén. A tolvajt még a kerítés sem állította meg.
A férfi lezáratlanul hagyott járműveket vitt el 2025 februárjától kezdődően több alkalommal – főként az éjjeli és kora reggeli órákban – egy Eger közeli településen. A lakóházak udvarán vagy közterületen nyitott állapotban lévő autókba beszállt, azokat a gyújtáskapcsolóban hagyott indítókulccsal beindította, majd kocsikázott. A járműveket a rendőrök rövid idő elteltével közterületen vagy igazoltatás során a férfi használatában találták meg – számolt be az esetekről dr. Kenézi Diána, az Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.
A járműveknek az esetek nagy részében nem esett baja.
A vádlott ráadásul úgy vezetett, hogy előzőleg a járművezetéstől eltiltották.
– Jármű önkényes elvétele bűntette, járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége és más bűncselekmények miatt a Füzesabonyi Járási Ügyészség napokban benyújtott vádiratában – amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen valamennyi bűncselekmény elkövetését beismeri – 2 év 8 hónap szabadságvesztés büntetés, 3 év közügyektől eltiltás mellékbüntetés és vagyonelkobzás kiszabását indítványozta – tette hozzá dr. Kenézi Diána.
A Büntető Törvénykönyv szerint, aki idegen gépi meghajtású járművet mástól azért vesz el, hogy jogtalanul használja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
