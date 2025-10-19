1 órája
Az egri tűzoltó, aki ma már egy egész vármegyéért felel – új vezető a katasztrófavédelem élén
Vörös Tamás neve ismerősen csenghet az egri tűzoltók körében – huszonkilenc év alatt őrmesterből lett ezredes. Most a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság élére került, de azt mondja, a hivatás iránti alázat és a bajtársi szellem mit sem változott benne.
Forrás: Katasztrófavédelem magazin
Ünnepélyes állománygyűlésen iktatták be szeptember 15-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új igazgatóját, Vörös Tamás tűzoltó ezredest, aki huszonkilenc évnyi tűzoltói múlttal rendezik. A csaknem három évtizedre vele magával tekintettünk vissza - olvasható a Katasztrófavédelem magazin októberi számában.
Az ezredes elmondta, már gyerekként is arra nevelték, hogy segítsen mindenkin, akin csak tud. Éppen harminc éve annak, hogy úgy döntött, tűzoltó lesz, és még abban az évben elvégezte az alaptanfolyamot. Biztos volt abban, hogy neki való hivatásra lelt, ahogy fogalmaz: „olyan érzés volt számára, mint amikor valaki hazaérkezik és érzi, jó helyen van”.
Pályafutását a következő évben őrmesteri rendfokozattal, beosztott tűzoltóként kezdhette meg az Egri Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságon.
Azokban az időkben is nagyon befogadó közösség volt a tűzoltóság, az akkori tanítóm a második apámmá vált. Fontos volt, hogy fel tudtunk nézni a tapasztalt társainkra, mindig a hátunk mögött álltak. Mi, fiatal tűzoltók olyanok akartunk lenni, mint ők
– folytatta Vörös Tamás.
Lelkes hozzáállásának és a hivatás iránti tiszteletnek köszönhetően vezetői szerparancsnoki képzésre küldték a Katasztrófavédelmi Oktatási Központba, így 2010-ben szolgálatparancsnok-helyettesként, egy évvel később pedig már szolgálatparancsnoki beosztásban dolgozott.
Beosztottként, majd irányítóként számtalan káresthez vonult az évek során, két árvízi védekezésben is részt vett, homokzsákok pakolásával, nyúlgátak építésével védték meg a veszélyben lévő embereket és lakhelyüket, életük munkáját. A legemlékezetesebb esetek közül azt az egri tűzesetet idézi fel, amikor egy öltönyház égett. Mint mondja, olyan sűrű füst volt az épületben, hogy semmit sem láttak. Onnan tudták, hogy sikerült eloltaniuk a lángokat, hogy a társaikkal olyan közel kerültek egymáshoz, hogy a vízsugarakkal egymást lőtték. Elhúzódó káreset volt, több órán át dolgoztak. De a büszkeség ekkor is bennük volt, és a kérdésre, hogy elfáradtak-e, csak annyit mondtak: „Csak egy kicsit.” - fogalmazott a Katasztrófavédelem magazin.
Az ezredes a szerparancsnoki képzés után Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tanult tovább, így 2013-2018 között az egri hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettese, 2018-től hat éven át pedig a parancsnoka volt. 2024 decemberétől ez év szeptember közepéig pedig az egri katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjeként dolgozott.
Szívemben mindig vonulós tűzoltó maradok, soha nem felejtem el, hol kezdtem. Vezetőként is teljesen átérzem a hivatás örömeit és nehézségeit. Egy gyermeket érintő baleset után én is felhívtam a családomat, függetlenül attól, hogy délután vagy hajnalban érkeztünk vissza a laktanyába. Mindig arra törekedtem, hogy a társaimban és beosztottaimban a pozitív dolgokat vegyem észre, és egy olyan csapatot hozzak létre, ami minden körülmények között megállja a helyét
– fogalmazott az ezredes.
Huszonkilenc év alatt őrmesterből ezredessé lépett elő, beosztott tűzoltóból pedig egy vármegye első számú katasztrófavédelmi vezetője lett Vörös Tamás. Új beosztása kapcsán úgy fogalmazott: hatalmas büszkeséggel tölti el, hogy neki ajánlották fel. Tudja, hogy rengeteg feladattal és felelősséggel jár, de ezek elé legjobb tudásával és csaknem harminc év tapasztalatával áll.
