Az egri tűzoltó, aki ma már egy egész vármegyéért felel – új vezető a katasztrófavédelem élén

Ünnepélyes állománygyűlésen iktatták be szeptember 15-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új igazgatóját, Vörös Tamás tűzoltó ezredest, aki huszonkilenc évnyi tűzoltói múlttal rendezik. A csaknem három évtizedre vele magával tekintettünk vissza - olvasható a Katasztrófavédelem magazin októberi számában.

Vörös Tamás terepen

Forrás: Katasztrófavédelem magazin

Az ezredes elmondta, már gyerekként is arra nevelték, hogy segítsen mindenkin, akin csak tud. Éppen harminc éve annak, hogy úgy döntött, tűzoltó lesz, és még abban az évben elvégezte az alaptanfolyamot. Biztos volt abban, hogy neki való hivatásra lelt, ahogy fogalmaz: „olyan érzés volt számára, mint amikor valaki hazaérkezik és érzi, jó helyen van”.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Pályafutását a következő évben őrmesteri rendfokozattal, beosztott tűzoltóként kezdhette meg az Egri Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságon.

Azokban az időkben is nagyon befogadó közösség volt a tűzoltóság, az akkori tanítóm a második apámmá vált. Fontos volt, hogy fel tudtunk nézni a tapasztalt társainkra, mindig a hátunk mögött álltak. Mi, fiatal tűzoltók olyanok akartunk lenni, mint ők

– folytatta Vörös Tamás.

Lelkes hozzáállásának és a hivatás iránti tiszteletnek köszönhetően vezetői szerparancsnoki képzésre küldték a Katasztrófavédelmi Oktatási Központba, így 2010-ben szolgálatparancsnok-helyettesként, egy évvel később pedig már szolgálatparancsnoki beosztásban dolgozott.

Forrás: Katasztrófavédelem magazin

Beosztottként, majd irányítóként számtalan káresthez vonult az évek során, két árvízi védekezésben is részt vett, homokzsákok pakolásával, nyúlgátak építésével védték meg a veszélyben lévő embereket és lakhelyüket, életük munkáját. A legemlékezetesebb esetek közül azt az egri tűzesetet idézi fel, amikor egy öltönyház égett. Mint mondja, olyan sűrű füst volt az épületben, hogy semmit sem láttak. Onnan tudták, hogy sikerült eloltaniuk a lángokat, hogy a társaikkal olyan közel kerültek egymáshoz, hogy a vízsugarakkal egymást lőtték. Elhúzódó káreset volt, több órán át dolgoztak. De a büszkeség ekkor is bennük volt, és a kérdésre, hogy elfáradtak-e, csak annyit mondtak: „Csak egy kicsit.” - fogalmazott a Katasztrófavédelem magazin.