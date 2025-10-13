október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz

1 órája

Akkora a bálatűz Hevesben, hogy két város tűzoltói siettek a helyszínre

Címkék#erőgép#bálatűz#tűz

Több, mint 100 bála ég Szentdomonkoson hétfő este. Erőgép is segíti az oltást.

Heol.hu

160 körbála ég Szentdomonkoson, a Szabadság útnál. A pétervásárai és az egri hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat. Az oltási munkálatokat erőgép segíti - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Akkora a bálatűz Hevesben, hogy két város tűzoltói siettek a helyszínre
Akkora a bálatűz Hevesben, hogy két város tűzoltói siettek a helyszínre
Forrás: BorsOnline

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Korábban egy napja, vasárnap égett ki teljesen egy traktor.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu