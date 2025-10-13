160 körbála ég Szentdomonkoson, a Szabadság útnál. A pétervásárai és az egri hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat. Az oltási munkálatokat erőgép segíti - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Akkora a bálatűz Hevesben, hogy két város tűzoltói siettek a helyszínre

Forrás: BorsOnline

Korábban egy napja, vasárnap égett ki teljesen egy traktor.