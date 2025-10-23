október 23., csütörtök

2 órája

Baleset bénította meg az M3-as autópályát, több kilométeres a torlódás

Baleset történt az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán a 97-es km-nél csütörtök délelőtt. Több szakaszon sávlezárásokra kell számítani, mutatjuk a részleteket.

Heol.hu

Az M3-as autópályán, Budapest felé, Kál és Nagyfüged között baleset történt. Csak a külső sávon halad a forgalom a 97-es km-nél. A torlódás 2-3 km-es – számolt be a balesetről az Útinform.

Baleset történt az M3-as autópályán.
Baleset történt az M3-as autópályán.
Forrás: boon.hu

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság információi szerint egy kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött össze az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán. A ráfutásos balesethez a füzesabonyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket. Az érintett sztrádaszakaszon félpályán halad a forgalom.

A forgalom mindkét irányban lelassult, az országhatár felé vezető oldalon a bámészkodók okozzák a fennakadást. Kérjük csak a vezetésre figyeljenek, bámészkodással ne tartsák fel a forgalmat! – írta MKIF Zrt.

A balesettel kapcsolatban megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is:

– Csütörtök délelőtt baleset történt az M3-as autópályán, a 97-es kilométernél, a kollégák jelenleg is helyszínelnek, félpályán halad a forgalom, ami miatt jelentős torlódás alakult ki a sztrádán – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Úgy tudjuk, a balesetben egy személy sérült meg, könnyebben. 

A sztráda másik szakaszán dugó alakult ki, a 27-es km-nél lévő terelésnél a Vásárosnamény felé tartók araszolnak, a sor az M31-es autópályára is visszatorlódik, ott 2-3 km-es lassulásra kell készülni.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, szerdán összeütközött két autó a 25-ös főúton Egerben:

 

