2 órája
Megszólalt a férfi, aki az elsők között ért az egri mentőbalesethez – ez történt szerinte a helyszínen – fotókkal, videóval
Vasárnap a Szvorényi úton személyautó és mentőautó ütközött, a mentő jármű felborult. A baleset során egy mentős könnyebben megsérült. A helyszínen nemcsak a szakemberek, hanem egy civil is segített a bajba jutott mentősöknek – ő, Horváth Gábor mesélt lapunknak a történtekről.
Sokszor előfordul, hogy egy közúti balesetnél az arra járók inkább továbbhaladnak, nem mernek vagy nem akarnak közbelépni. Pedig minden perc számíthat – különösen akkor, ha életek múlnak a gyors segítségen. Horváth Gábor, a Hope Egyesület tagja azonban habozás nélkül cselekedett: a mentőkutyás férfi vasárnap a Szvorényi úton történt balesetnél segített kiszabadítani a felborult mentőautóban rekedt dolgozókat és a mentőben lévő beteget. Horváth Gábor úgy nyilatkozott, azt tette, amit minden autóstársa is - megállt és segített.
Sokan segédkeztek a balesetnél
Kérdésünkre Horváth Gábor, a Hope Egyesület tagja elmondta, mit tapasztalt a helyszínen.
Az esettel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy természetes és a KRESZ-ben kötelező előírás a segítségnyújtás mindenki részére, a kompetenciájának megfelelő mértékben. Az Egyesületünkkel tartott tréningről hazafele tartottam, de magát a balesetet nem láttam. Pár másodperccel az eset után értem oda, így a karambolról magáról nem tudok információval szolgálni. Azt tettem amit a többi autóstársam is tett - segítettem, mint akkor ott sok más autóstársam is. Ami pozitív volt az eset kapcsán, hogy pillanatok alatt sokan lettünk. Igazából nagyon gyorsan folyt le az esemény.
Látta az oldalára borult mentőt és egyből cselekedett a férfi - nem egyszerű civil volt
A balesetben segítséget nyújtó Horváth Gáborról az Egyesület Facebook oldala is hírt adott.
Az ütközés körülményeiről videó is készült.
