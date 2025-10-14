október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Civil segítők

2 órája

Megszólalt a férfi, aki az elsők között ért az egri mentőbalesethez – ez történt szerinte a helyszínen – fotókkal, videóval

Címkék#Szvorényi út#Hope Egyesület#Horváth Gábor#baleset

Vasárnap a Szvorényi úton személyautó és mentőautó ütközött, a mentő jármű felborult. A baleset során egy mentős könnyebben megsérült. A helyszínen nemcsak a szakemberek, hanem egy civil is segített a bajba jutott mentősöknek – ő, Horváth Gábor mesélt lapunknak a történtekről.

Heol.hu

Sokszor előfordul, hogy egy közúti balesetnél az arra járók inkább továbbhaladnak, nem mernek vagy nem akarnak közbelépni. Pedig minden perc számíthat – különösen akkor, ha életek múlnak a gyors segítségen. Horváth Gábor, a Hope Egyesület tagja azonban habozás nélkül cselekedett: a mentőkutyás férfi vasárnap a Szvorényi úton történt balesetnél segített kiszabadítani a felborult mentőautóban rekedt dolgozókat és a mentőben lévő beteget. Horváth Gábor úgy nyilatkozott, azt tette, amit minden autóstársa is - megállt és segített.

baleset, mentőautó borult fel, Szvorényi utca
A szakemberek mellett egy civil is segédkezett a vasárnapi balesetben
Fotó: Huszár Márk

Sokan segédkeztek a balesetnél

Kérdésünkre Horváth Gábor, a Hope Egyesület tagja elmondta, mit tapasztalt a helyszínen.

Az esettel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy  természetes és a KRESZ-ben kötelező előírás a segítségnyújtás mindenki részére, a kompetenciájának megfelelő mértékben. Az Egyesületünkkel tartott tréningről hazafele tartottam, de magát a balesetet nem láttam. Pár másodperccel az eset után értem oda, így a karambolról magáról nem tudok információval szolgálni. Azt tettem amit a többi autóstársam  is tett - segítettem, mint akkor ott sok más autóstársam is. Ami pozitív volt az eset kapcsán, hogy pillanatok alatt sokan lettünk. Igazából nagyon gyorsan folyt le az esemény. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A balesetben segítséget nyújtó Horváth Gáborról az Egyesület Facebook oldala is hírt adott.

Az ütközés körülményeiről videó is készült. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu