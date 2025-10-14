Megszólalt a férfi, aki az elsők között ért az egri mentőbalesethez – ez történt szerinte a helyszínen – fotókkal, videóval

Sokszor előfordul, hogy egy közúti balesetnél az arra járók inkább továbbhaladnak, nem mernek vagy nem akarnak közbelépni. Pedig minden perc számíthat – különösen akkor, ha életek múlnak a gyors segítségen. Horváth Gábor, a Hope Egyesület tagja azonban habozás nélkül cselekedett: a mentőkutyás férfi vasárnap a Szvorényi úton történt balesetnél segített kiszabadítani a felborult mentőautóban rekedt dolgozókat és a mentőben lévő beteget. Horváth Gábor úgy nyilatkozott, azt tette, amit minden autóstársa is - megállt és segített.

A szakemberek mellett egy civil is segédkezett a vasárnapi balesetben

Fotó: Huszár Márk

Sokan segédkeztek a balesetnél

Kérdésünkre Horváth Gábor, a Hope Egyesület tagja elmondta, mit tapasztalt a helyszínen.

Az esettel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy természetes és a KRESZ-ben kötelező előírás a segítségnyújtás mindenki részére, a kompetenciájának megfelelő mértékben. Az Egyesületünkkel tartott tréningről hazafele tartottam, de magát a balesetet nem láttam. Pár másodperccel az eset után értem oda, így a karambolról magáról nem tudok információval szolgálni. Azt tettem amit a többi autóstársam is tett - segítettem, mint akkor ott sok más autóstársam is. Ami pozitív volt az eset kapcsán, hogy pillanatok alatt sokan lettünk. Igazából nagyon gyorsan folyt le az esemény.

