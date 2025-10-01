Baleset
15 perce
Baleset bénította meg a forgalmat Egerben
Két autó ütközött össze Egerben szerda délután. A baleset miatt torlódás alakult ki az érintett útszakaszon.
Baleset történt Egerben a K2-es úton, a Faiskola utca kereszteződésénél, ahol két autó ütközött össze szerda délután - közölte portálunkkal Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.
Az Agria Tv információi szerint, egy furgon nem adott elsőbbséget a védett úton haladó kocsinak, ezért ütköztek. A balesetben senki sem sérült meg. Torlódás van a szakaszon.
