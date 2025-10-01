Baleset bénította meg a forgalmat Egerben

Baleset történt Egerben a K2-es úton, a Faiskola utca kereszteződésénél, ahol két autó ütközött össze szerda délután - közölte portálunkkal Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

Baleset történt Egerben a K2-es úton, a Faiskola utca kereszteződésénél

Forrás: Agria Tv/Ládi László

Az Agria Tv információi szerint, egy furgon nem adott elsőbbséget a védett úton haladó kocsinak, ezért ütköztek. A balesetben senki sem sérült meg. Torlódás van a szakaszon.