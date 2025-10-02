október 2., csütörtök

Baleset

1 órája

Egy baleset bénítja a csütörtök esti közlekedést az M3-ason

Csütörtökön este baleset lassítja a forgalmat a sztrádán. A leállósáv jelenleg nem használható.

Az MKIF információi szerint baleset történt az M3-ason a főváros felé vezető oldalon a 94-es kilométerszelvénynél csütörtök este. Jelenleg a leállósáv zárása van érvényben. Kérik, fokozott óvatossággal közlekedjenek!

Baleset történt az M3-ason
Forrás: Police.hu

Friss: 20:20

Defektet kapott egy kamion - közölte portálunkkal Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

Úgy tudjuk, hogy személyi sérülés nem történt.

Korábban beszámoltunk arról, hogy torlódás lassította a szerda reggeli közlekedést, majd baleset történt a sztrádán.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
