Baleset
1 órája
Egy baleset bénítja a csütörtök esti közlekedést az M3-ason
Csütörtökön este baleset lassítja a forgalmat a sztrádán. A leállósáv jelenleg nem használható.
Az MKIF információi szerint baleset történt az M3-ason a főváros felé vezető oldalon a 94-es kilométerszelvénynél csütörtök este. Jelenleg a leállósáv zárása van érvényben. Kérik, fokozott óvatossággal közlekedjenek!
Friss: 20:20
Defektet kapott egy kamion - közölte portálunkkal Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.
Úgy tudjuk, hogy személyi sérülés nem történt.
Korábban beszámoltunk arról, hogy torlódás lassította a szerda reggeli közlekedést, majd baleset történt a sztrádán.
