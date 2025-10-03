Több kilométeres a torlódás az M3-ason, a Volán járatai is késve közlekednek

október 3., péntek

Az M3-as autópályán jelentős torlódás alakult ki a pénteki délutáni csúcsforgalomban. A baleset miatt csak egy sávon haladhat a forgalom.

Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Gödöllő térségében a 27-es kilométerszelvénynél a terelésben baleset történt pénteken délután. Csak egy sáv járható, a délutáni csúcsforgalom miatt 3-4 kilométeres a torlódás - írja az Útinform. 

A Voláninform bejegyzésében olvasható, hogy a kialakult torlódás miatt az érintett buszjáratok 20-30 peres késéssel közlekednek.

Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense nem erősítette meg, hogy baleset történt, annyit viszont elárult portálunknak, hogy a 29-es kilométerszelvénynél törmeléket kellett eltakarítani az útról. 

Pénteken reggel is óriási volt a torlódás a sztrádán.

 

 

