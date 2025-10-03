31 perce
Több kilométeres a torlódás az M3-ason, a Volán járatai is késve közlekednek
Az M3-as autópályán jelentős torlódás alakult ki a pénteki délutáni csúcsforgalomban. A baleset miatt csak egy sávon haladhat a forgalom.
Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Gödöllő térségében a 27-es kilométerszelvénynél a terelésben baleset történt pénteken délután. Csak egy sáv járható, a délutáni csúcsforgalom miatt 3-4 kilométeres a torlódás - írja az Útinform.
A Voláninform bejegyzésében olvasható, hogy a kialakult torlódás miatt az érintett buszjáratok 20-30 peres késéssel közlekednek.
Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense nem erősítette meg, hogy baleset történt, annyit viszont elárult portálunknak, hogy a 29-es kilométerszelvénynél törmeléket kellett eltakarítani az útról.
