Több kilométeres a torlódás az M3-ason, a Volán járatai is késve közlekednek

Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Gödöllő térségében a 27-es kilométerszelvénynél a terelésben baleset történt pénteken délután. Csak egy sáv járható, a délutáni csúcsforgalom miatt 3-4 kilométeres a torlódás - írja az Útinform.

A baleset miatt csak egy sávon haladhat a forgalom.

Forrás: MW

A Voláninform bejegyzésében olvasható, hogy a kialakult torlódás miatt az érintett buszjáratok 20-30 peres késéssel közlekednek.

Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense nem erősítette meg, hogy baleset történt, annyit viszont elárult portálunknak, hogy a 29-es kilométerszelvénynél törmeléket kellett eltakarítani az útról.

Pénteken reggel is óriási volt a torlódás a sztrádán.