Az árokban kötött ki egy autó az M3-ason, kígyózik az autósor

Az M3-as autópályán, Mogyoród után a 24-es kilométerszelvénynél baleset történt, egy személyautó terelő elemnek ütközött szerdán este. A kialakult torlódás több mint 3 kilométeres - írja az Útinfrom.

Az M3-ason baleset történt, óriási a torlódás.

Forrás: Szon.hu

Egy pályatest elemnek ütközött egy személyautó, majd az árokba csapódott. Sávlezárás emiatt nem volt - tudatta portálunkkal Szekeres Dominik, Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Úgy tudjuk, hogy nem sérült meg senki. Vélhetően a sofőr figyelmetlensége okozta a balesetet.

Szerda reggel is torlódással indult a nap az M3-ason.