Mentőhelikopter szállt le Poroszlónál, durva baleset történt a 33-ason

Hétfő délután egymásnak ütközött egy személyautó és egy kisbusz a 33-as főúton, Poroszló közelében, a 29-es kilométerszelvénynél. A személyautóból a tiszafüredi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágóval kiszabadítottak - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Mentőhelikopter szállt le Poroszlón, durva baleset történt a 33-ason

Forrás: Zaol.hu

Mint írták, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

Helyszíni információnk szerint az egyik járműben ketten könnyebben sérültek.

