október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karambol

1 órája

Mentőhelikopter szállt le Poroszlónál, durva baleset történt a 33-ason

Címkék#Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#kisbusz#baleset

Durva baleset történt hétfő délután Poroszlónál. Egy személyautó és kisbusz ütközött, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Heol.hu

Frissítés 15:40

Fotók és videó a poroszlói baleset helyszínéről.

Hétfő délután egymásnak ütközött egy személyautó és egy kisbusz a 33-as főúton, Poroszló közelében, a 29-es kilométerszelvénynél. A személyautóból a tiszafüredi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágóval kiszabadítottak - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

Mentőhelikopter szállt le Poroszlón, durva baleset történt a 33-ason
Forrás: Zaol.hu

Mint írták, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

Helyszíni információnk szerint az egyik járműben ketten könnyebben sérültek.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Vasárnap Egerben történt egy nagyobb baleset, a Szvorényi úton egy mentőautó dőlt fel. 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu