1 órája
Mentőhelikopter szállt le Poroszlónál, durva baleset történt a 33-ason
Durva baleset történt hétfő délután Poroszlónál. Egy személyautó és kisbusz ütközött, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Frissítés 15:40
Életveszélyes sérült a poroszlói balesetnél – fotók és videó a helyszínről
Hétfő délután egymásnak ütközött egy személyautó és egy kisbusz a 33-as főúton, Poroszló közelében, a 29-es kilométerszelvénynél. A személyautóból a tiszafüredi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágóval kiszabadítottak - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Mint írták, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.
Helyszíni információnk szerint az egyik járműben ketten könnyebben sérültek.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Vasárnap Egerben történt egy nagyobb baleset, a Szvorényi úton egy mentőautó dőlt fel.
Látta az oldalára borult mentőt és egyből cselekedett a férfi - nem egyszerű civil volt
Mentő borult fel a forgalmas egri úton, nagy a torlódás a 25-ösön + fotók, videó
Itt a lista! Ezeken a településeken lesz áramszünet a következő napokban Hevesben
Egri énekesnő is fellépett Presser Gáborral a szombati koncertjén