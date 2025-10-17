október 17., péntek

Baleset

1 órája

Baleset a 25-ös főúton Egerben, sérült is van

Két autó karambolozott Egerben péntek este.

Heol.hu

Baleset történt péntek este Egerben, a II. Rákóczi Ferenc utcán. Egy olvasónk jelezte, hogy buszról látta meg a két összetört autót a Neumann János Gimnázium előtt. Az egyiknek az eleje, a másiknak a háta tört.

Baleset történt Egerben
Forrás: Hír TV

Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megkeresésünkre megerősítette, hogy két autó ütközött, egy személy orvosi ellátást igénylő sérülést is szenvedett. A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit.

Korábban az M3-ason történt egy nagyobb fennakadás péntek délután, három autó balesetezett az M3-ason.

 

 

