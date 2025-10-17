Baleset
1 órája
Baleset a 25-ös főúton Egerben, sérült is van
Két autó karambolozott Egerben péntek este.
Baleset történt péntek este Egerben, a II. Rákóczi Ferenc utcán. Egy olvasónk jelezte, hogy buszról látta meg a két összetört autót a Neumann János Gimnázium előtt. Az egyiknek az eleje, a másiknak a háta tört.
Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megkeresésünkre megerősítette, hogy két autó ütközött, egy személy orvosi ellátást igénylő sérülést is szenvedett. A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit.
