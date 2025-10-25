41 perce
Tragédiák és súlyos sérülések Hevesben – ezek voltak az elmúlt hetek legdurvább balesetei
Az elmúlt hetekben több súlyos baleset és tűzeset is megrázta Heves vármegyét. Mentőhelikopterek, feszítővágók és hősies mentések kísérték a drámai pillanatokat.
Az ősz beköszöntével egymást követték a súlyos közlekedési balesetek és rendkívüli esetek Heves vármegyében. Az elmúlt hetekben több helyszínen is életveszélyes sérülések, tűzeset és tragédia történt.
Szeptember 17-én Egerben, a lajosvárosi kereszteződésnél két autó ütközött, a balesetben egy ember orvosi ellátást igénylő sérüléseket szenvedett.
Október elején Mezőkeresztes és Mezőnyárád között egy tragikus vasúti baleset bénította meg a közlekedést: egy ember öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé a tardi vasúti átjáró közelében.
Október 7-én Gyöngyöstarjánnál két autó karambolozott a 2406-os úton. Egy ember a roncsok közé szorult, akit a gyöngyösi tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett – egy nőt súlyos végtagsérüléssel légi úton, egy férfit könnyebb sérüléssel földi úton szállítottak kórházba.
Október 12-én Egerben, a Szvorényi úton borult fel egy mentőautó, miután személygépkocsival ütközött a négysávos úton. Bár a mentő a baleset után az oldalára borult, szerencsére senki sem sérült meg komolyabban, a beteget másik járművel vitték tovább.
Egy nappal később, október 13-án két súlyos eset is történt. Poroszlónál egy személyautó és egy kisbusz ütközött a 33-as főúton – a tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk egy embert a roncsból. Egy fiatal nőt súlyos sérülésekkel helikopterrel, két másik utast könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Ugyanezen a napon Füzesabonyban kigyulladt egy lakóházhoz tartozó garázs. A füzesabonyi tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült eloltani a lángokat, a ház lakóját megfigyelésre kórházba vitték.
Október 14-én újabb tragédia történt: Kápolnán egy teherautó lesodródott az útról és fának csapódott. A 30 éves sofőr életét már nem tudták megmenteni.
Ugyanezen a napon egy túrázó is súlyos sérüléseket szenvedett egy nehezen megközelíthető szurdokban. A mentőegységek – köztük a Kékes Kutató-Mentő és a speciális egységek – gyalog, nehéz terepen jutottak el a sérülthöz, akit végül helikopter szállított kórházba.
Október 20-án Egerben, a Baktai úti ipartelepen egy munkás zuhant le egy épületről. A fiatal férfit súlyos koponyasérülésekkel mentőhelikopterrel vitték kórházba.
