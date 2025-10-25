október 25., szombat

Hosszú hónap volt

41 perce

Tragédiák és súlyos sérülések Hevesben – ezek voltak az elmúlt hetek legdurvább balesetei

Címkék#balesetek#tűzeset#tragédia#autó

Az elmúlt hetekben több súlyos baleset és tűzeset is megrázta Heves vármegyét. Mentőhelikopterek, feszítővágók és hősies mentések kísérték a drámai pillanatokat.

Heol.hu

Az ősz beköszöntével egymást követték a súlyos közlekedési balesetek és rendkívüli esetek Heves vármegyében. Az elmúlt hetekben több helyszínen is életveszélyes sérülések, tűzeset és tragédia történt.

Súlyos balesetek tömkelege jellemezte az elmúlt két hónapot. Poroszló és Tiszafüred között mentőhelikopter vitte el a sérültet
Súlyos balesetek tömkelege jellemezte az elmúlt két hónapot. Poroszló és Tiszafüred között mentőhelikopter vitte el a sérültet
Forrás:   Huszár Márk / Heol.hu

Mentőhelikopter, feszítővágó, tragédia – balesetek sora történt Hevesben

Szeptember 17-én Egerben, a lajosvárosi kereszteződésnél két autó ütközött, a balesetben egy ember orvosi ellátást igénylő sérüléseket szenvedett.

Október elején Mezőkeresztes és Mezőnyárád között egy tragikus vasúti baleset bénította meg a közlekedést: egy ember öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé a tardi vasúti átjáró közelében.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Október 7-én Gyöngyöstarjánnál két autó karambolozott a 2406-os úton. Egy ember a roncsok közé szorult, akit a gyöngyösi tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett – egy nőt súlyos végtagsérüléssel légi úton, egy férfit könnyebb sérüléssel földi úton szállítottak kórházba.

Október 12-én Egerben, a Szvorényi úton borult fel egy mentőautó, miután személygépkocsival ütközött a négysávos úton. Bár a mentő a baleset után az oldalára borult, szerencsére senki sem sérült meg komolyabban, a beteget másik járművel vitték tovább.

Egy nappal később, október 13-án két súlyos eset is történt. Poroszlónál egy személyautó és egy kisbusz ütközött a 33-as főúton – a tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk egy embert a roncsból. Egy fiatal nőt súlyos sérülésekkel helikopterrel, két másik utast könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Ugyanezen a napon Füzesabonyban kigyulladt egy lakóházhoz tartozó garázs. A füzesabonyi tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült eloltani a lángokat, a ház lakóját megfigyelésre kórházba vitték.

Október 14-én újabb tragédia történt: Kápolnán egy teherautó lesodródott az útról és fának csapódott. A 30 éves sofőr életét már nem tudták megmenteni.

Ugyanezen a napon egy túrázó is súlyos sérüléseket szenvedett egy nehezen megközelíthető szurdokban. A mentőegységek – köztük a Kékes Kutató-Mentő és a speciális egységek – gyalog, nehéz terepen jutottak el a sérülthöz, akit végül helikopter szállított kórházba.

Október 20-án Egerben, a Baktai úti ipartelepen egy munkás zuhant le egy épületről. A fiatal férfit súlyos koponyasérülésekkel mentőhelikopterrel vitték kórházba.

 

 

 

 

 

