Tragédiák és súlyos sérülések Hevesben – ezek voltak az elmúlt hetek legdurvább balesetei

Az ősz beköszöntével egymást követték a súlyos közlekedési balesetek és rendkívüli esetek Heves vármegyében. Az elmúlt hetekben több helyszínen is életveszélyes sérülések, tűzeset és tragédia történt.

Súlyos balesetek tömkelege jellemezte az elmúlt két hónapot. Poroszló és Tiszafüred között mentőhelikopter vitte el a sérültet

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Mentőhelikopter, feszítővágó, tragédia – balesetek sora történt Hevesben

Szeptember 17-én Egerben, a lajosvárosi kereszteződésnél két autó ütközött, a balesetben egy ember orvosi ellátást igénylő sérüléseket szenvedett.