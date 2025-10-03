október 3., péntek

Egri bűnöző a rendőrség Top 50-es körözési listáján

Címkék#Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Balog Martin Lajos#elfogatóparancs

A rendőrség októberben is közzé tette a Top 50 körözött személy listáját. Az egri születésű Balog Martin Lajost lopásért körözi a rendőrség, elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Heol.hu

A rendőrség újra közzé tette Top 50-es körözési listáját, amin a legsúlyosabb bűncselekmények miatt körözött emberek szerepelnek. A listán egy Heves vármegyei bűnöző is szerepel, az elfogatóparancsot a budapesti XVIII. és XIX. kerületi bíróság kezdeményezte Balog Martin Lajos ellen.

Balog Martin Lajos
Balog Martin Lajos
Forrás: Police.hu

A férfi Egerben született, lopás miatt körözik. A rendőrség kéri, ha felismeri a körözött személyt, haladéktalanul hívja a 112-t. 

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztály munkatársai július 24-én Ostoros külterületén fogott el egy embert, aki szintén rajta volt a TOP 50-es listán.

 

