Egri bűnöző a rendőrség Top 50-es körözési listáján

A rendőrség újra közzé tette Top 50-es körözési listáját, amin a legsúlyosabb bűncselekmények miatt körözött emberek szerepelnek. A listán egy Heves vármegyei bűnöző is szerepel, az elfogatóparancsot a budapesti XVIII. és XIX. kerületi bíróság kezdeményezte Balog Martin Lajos ellen.

Balog Martin Lajos

Forrás: Police.hu

A férfi Egerben született, lopás miatt körözik. A rendőrség kéri, ha felismeri a körözött személyt, haladéktalanul hívja a 112-t.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztály munkatársai július 24-én Ostoros külterületén fogott el egy embert, aki szintén rajta volt a TOP 50-es listán.