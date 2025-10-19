október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyilkossági kísérlet

1 órája

Éjjel osont be a házba a féltékeny férj – baltával sújtott le alvó feleségére

Címkék#penge#kísérlet#balta

Féltékenység szülte düh. Egy férfi öt hónappal azután, hogy megházasodott baltával rontott alvó nejére.

Heol.hu

Órákig piszmogott éjszaka a zárral, elharapta a telefonzsinórt az ifjú férj. A féltékenység legmagasabb szintjére jutott el a 19 esztendős, hatvani Sz. Roland, aki baltával és feszítővassal indult dühét levezetni. Kis híján megölte a feleségét, akivel öt hónappal korábban házasodott össze. Ügyében elkészült a Heves Megyei Főügyészség vádirata – közölte a Heves Megyei Hírlap az 1999. szeptember 1-jei számában.

Baltával osont éjjel a féltékeny férj
Baltával osont éjjel a féltékeny férj
Forrás: MW

A vád szerint Sz. Roland és a neje, K. A. utóbbi édesanyjának a hatvani házába költöztek. Ám a fiú roppant féltékeny volt, ezért állandósult a házastársak közötti veszekedés. Az anyós végül kiutasította lakásából a vejét. Ám ő nem nyugodott, telefonon és személyesen is rendre zaklatta, megöléssel fenyegette asszonyát.

Baltával és feszítővassal indult gyilkolni

1999. április 9-én Sz. úgy döntött, beváltja ígéretét, s végez a nejével. Este 11 után egy 54 centiméter hosszú feszítővasat és másfél kilós baltát vett magához. Éjfél körül besétált anyósa házának udvarára. Halkan, órákon át feszegette a bejárati ajtót, közben az udvaron dohányzott, vizet ivott.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Reggel hatra kitárult az ajtó. A baltával a kezében az első szobába lépett, s elharapta a telefonvezetéket. Átballagott a hálóba, ám ott csak anyósa üres ágyát találta, s annak csecsemőjét. Továbbment a nappaliba, ahol fotelágyon feküdt a neje. Sz. odaosont, s a favágó szerszámmal lesújtott. A nő sikoltozni kezdett, erre még kettőt kapott a homlokára. A feleség több sérülést szenvedett, köztük többszörös, darabos, benyomatos, nyílt homlokcsonttörést. Megnyílt a koponyaürege is.

A sikoltásra odasietett a megtámadott édesanyja és nagymamája. Előbbi el akarta venni a baltát a fiútól, aki őt is fejbe vágta. Ezután Sz. a konyhából 15 centis pengéjű kést szerzett, de használni már nem tudta, mert az anyósa a lányát védve a kés pengéjét megmarkolta, s könyörgött a vejének, hogy távozzon. Ám ő csak akkor volt erre hajlandó, amikor az ajtóban megjelent a nagymama egy fejszét lóbálva.

A főügyészség előre kitervelt emberölés és súlyos testi sértés bűntett kísérletével vádolta a letartóztatott Sz. Rolandot.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu