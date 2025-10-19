Éjjel osont be a házba a féltékeny férj – baltával sújtott le alvó feleségére

Órákig piszmogott éjszaka a zárral, elharapta a telefonzsinórt az ifjú férj. A féltékenység legmagasabb szintjére jutott el a 19 esztendős, hatvani Sz. Roland, aki baltával és feszítővassal indult dühét levezetni. Kis híján megölte a feleségét, akivel öt hónappal korábban házasodott össze. Ügyében elkészült a Heves Megyei Főügyészség vádirata – közölte a Heves Megyei Hírlap az 1999. szeptember 1-jei számában.

Baltával osont éjjel a féltékeny férj

A vád szerint Sz. Roland és a neje, K. A. utóbbi édesanyjának a hatvani házába költöztek. Ám a fiú roppant féltékeny volt, ezért állandósult a házastársak közötti veszekedés. Az anyós végül kiutasította lakásából a vejét. Ám ő nem nyugodott, telefonon és személyesen is rendre zaklatta, megöléssel fenyegette asszonyát.

Baltával és feszítővassal indult gyilkolni

1999. április 9-én Sz. úgy döntött, beváltja ígéretét, s végez a nejével. Este 11 után egy 54 centiméter hosszú feszítővasat és másfél kilós baltát vett magához. Éjfél körül besétált anyósa házának udvarára. Halkan, órákon át feszegette a bejárati ajtót, közben az udvaron dohányzott, vizet ivott.

Reggel hatra kitárult az ajtó. A baltával a kezében az első szobába lépett, s elharapta a telefonvezetéket. Átballagott a hálóba, ám ott csak anyósa üres ágyát találta, s annak csecsemőjét. Továbbment a nappaliba, ahol fotelágyon feküdt a neje. Sz. odaosont, s a favágó szerszámmal lesújtott. A nő sikoltozni kezdett, erre még kettőt kapott a homlokára. A feleség több sérülést szenvedett, köztük többszörös, darabos, benyomatos, nyílt homlokcsonttörést. Megnyílt a koponyaürege is.

A sikoltásra odasietett a megtámadott édesanyja és nagymamája. Előbbi el akarta venni a baltát a fiútól, aki őt is fejbe vágta. Ezután Sz. a konyhából 15 centis pengéjű kést szerzett, de használni már nem tudta, mert az anyósa a lányát védve a kés pengéjét megmarkolta, s könyörgött a vejének, hogy távozzon. Ám ő csak akkor volt erre hajlandó, amikor az ajtóban megjelent a nagymama egy fejszét lóbálva.