Kisbaltával kezdte, később nagybaltával követelte a pénzt a nagyapjától a hevesi unoka
A Füzesabonyi Járásbíróságon rablás bűntette és más bűncselekmény elkövetése miatt folyamatban lévő büntető eljárásban a bíróság 2025. október 7. napján előkészítő ülést tartott, amelyen ítélet hirdetésre került sor.
Hét év fegyházbüntetést kapott az a vádlott, aki saját nagyapját rabolta ki. Színezi a történetet, hogy felmenőjétől egy baltával felszerelkeve "kért" pénzt.
A Füzesabonyi Járásbíróság kedden tartott előkészítő ülést abban a büntetőperben, amelyben rablás bűntette és más bűncselekmény volt a vád. A baltával való történetről a vádirat azt írja: amikor a terhelt megjelent a nagyapja – a büntetőper sértettjen – lakóházának az udvarán, rögtön magához is ragadott egy kisméretű baltát, majd a lakóházba belépve a szobában lévő asztalnál háttal ülő sértettet a kezében lévő balta fa nyelével megütötte, majd ordítva pénzt követelt.
Hadonászott a baltával, majd kitépte nagyapja kezéből a táskáját
A vádlott a kezében lévő baltával hadonászva – ordítások közepette – továbbra is a pénzt követelte, majd a nagyapjánál lévő táskát egy erőteljes mozdulattal kirántott a sértett kezéből. A táskában azonban pénzt nem talált, ezért "beújított": az udvaron lévő nagyméretű baltát ragadta fel, és azzal az – időközben a sértett által bezárt – ajtó lapjára ütött. Az ajtó nem nyílt ki. Újabb, más módszerrel történt próbálkozása azonban sikeres volt. Talppal, egy erőteljes rúgással nyitotta ki az ajtót az unoka.
A nagy baltával megismétlődött a "kisbaltás koreográfia": a vádlott ordítva, a baltával fenyegetőzve tovább követelte a sértett pénzét, majd egy idő után a helyszínről távozott. A váddokumentumban rögzítettek szerint a sértett a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
A keddi előkészítő ülésen a terhelt elismerte a vádirat szerint bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, így a járásbíróság ítéletet hozott. Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Járásbíróság elnökhelyettese, az Egri Törvényszék sajtószóvivője portálunk kérdésére közölte: "A bíróság a vádlottat lopás bűntettében és rablás bűntettében bűnösnek mondta ki. Ezért őt a bíróság halmazati büntetésül 7 év szabadságvesztésre és mellékbüntetésül 7 év közügyektől eltiltásra ítélte."
Ami az ítélet további részleteit illeti, a járásbíróság a szabadságvesztést fegyházban rendelte végrehajtani. A vádlott a szabadságvesztés büntetésből feltételes szabadságra nem bocsátható. Ugyanakkor a kiszabott szabadságvesztés büntetésbe a vádlott által előzetes fogvatartásban töltött időt beszámítani rendelte ítéletében a bíróság, valamint elrendelte egy korábbi ítélettel a terheltre kiszabott 2 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztés végrehajtását.
Az elsőfokon eljáró bíróság rendelkezett a büntető eljárásban lefoglalt bűnjelekről. Kötelezte a vádlottat arra, hogy fizessen meg – eddig felmerült bűnügyi költség címén – a Magyar Államnak, az Egri Törvényszék Gazdasági Hivatalának külön felhívására 35 ezer forintot. Megállapította továbbá, hogy a felmerült további 156 ezer 26 forint bűnügyi költséget a Magyar Állam viseli.
– Az ítélet nem jogerős, mert az ügyészség súlyosításért, míg a vádlott és védője a büntetés enyhítéséért fellebbezést jelentett be – közölte a törvényszéki sajtószóvivő.
