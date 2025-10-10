Kisbaltával kezdte, később nagybaltával követelte a pénzt a nagyapjától a hevesi unoka

Hét év fegyházbüntetést kapott az a vádlott, aki saját nagyapját rabolta ki. Színezi a történetet, hogy felmenőjétől egy baltával felszerelkeve "kért" pénzt.

Baltával fenyegette a pénzért saját nagyapját

A Füzesabonyi Járásbíróság kedden tartott előkészítő ülést abban a büntetőperben, amelyben rablás bűntette és más bűncselekmény volt a vád. A baltával való történetről a vádirat azt írja: amikor a terhelt megjelent a nagyapja – a büntetőper sértettjen – lakóházának az udvarán, rögtön magához is ragadott egy kisméretű baltát, majd a lakóházba belépve a szobában lévő asztalnál háttal ülő sértettet a kezében lévő balta fa nyelével megütötte, majd ordítva pénzt követelt.

Hadonászott a baltával, majd kitépte nagyapja kezéből a táskáját

A vádlott a kezében lévő baltával hadonászva – ordítások közepette – továbbra is a pénzt követelte, majd a nagyapjánál lévő táskát egy erőteljes mozdulattal kirántott a sértett kezéből. A táskában azonban pénzt nem talált, ezért "beújított": az udvaron lévő nagyméretű baltát ragadta fel, és azzal az – időközben a sértett által bezárt – ajtó lapjára ütött. Az ajtó nem nyílt ki. Újabb, más módszerrel történt próbálkozása azonban sikeres volt. Talppal, egy erőteljes rúgással nyitotta ki az ajtót az unoka.

A nagy baltával megismétlődött a "kisbaltás koreográfia": a vádlott ordítva, a baltával fenyegetőzve tovább követelte a sértett pénzét, majd egy idő után a helyszínről távozott. A váddokumentumban rögzítettek szerint a sértett a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.