október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fegyházba megy

1 órája

Kisbaltával kezdte, később nagybaltával követelte a pénzt a nagyapjától a hevesi unoka

Címkék#ügyészség#egri törvényszék#ítélet#balta

A Füzesabonyi Járásbíróságon rablás bűntette és más bűncselekmény elkövetése miatt folyamatban lévő büntető eljárásban a bíróság 2025. október 7. napján előkészítő ülést tartott, amelyen ítélet hirdetésre került sor.

Sike Sándor

Hét év fegyházbüntetést kapott az a vádlott, aki saját nagyapját rabolta ki. Színezi a történetet, hogy felmenőjétől egy baltával felszerelkeve "kért" pénzt.

Saját nagyapját baltával feyegette
Baltával fenyegette a pénzért saját nagyapját / Képünk illusztráció - Origo.hu

A Füzesabonyi Járásbíróság kedden tartott előkészítő ülést abban a büntetőperben, amelyben rablás bűntette és más bűncselekmény volt a vád.  A baltával való történetről  a vádirat azt írja: amikor a terhelt megjelent a nagyapja – a büntetőper sértettjen – lakóházának az udvarán, rögtön magához is ragadott egy kisméretű baltát, majd a lakóházba belépve a szobában lévő asztalnál háttal ülő sértettet a kezében lévő balta fa nyelével megütötte, majd ordítva pénzt követelt.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hadonászott a baltával, majd kitépte nagyapja kezéből a táskáját

A vádlott a kezében lévő baltával hadonászva – ordítások közepette – továbbra is a pénzt követelte, majd a nagyapjánál lévő táskát egy erőteljes mozdulattal kirántott a sértett kezéből. A táskában azonban pénzt nem talált, ezért "beújított": az udvaron lévő nagyméretű baltát ragadta fel, és azzal az – időközben a sértett által bezárt – ajtó lapjára ütött. Az ajtó nem nyílt ki. Újabb, más módszerrel történt próbálkozása azonban sikeres volt. Talppal, egy erőteljes rúgással nyitotta ki az ajtót az unoka.

A nagy baltával megismétlődött a "kisbaltás koreográfia":  a vádlott ordítva, a baltával fenyegetőzve tovább követelte a sértett pénzét, majd egy idő után a helyszínről távozott. A váddokumentumban rögzítettek szerint a sértett a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

A keddi előkészítő ülésen a terhelt elismerte a vádirat szerint bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, így a járásbíróság ítéletet hozott. Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Járásbíróság elnökhelyettese, az Egri Törvényszék sajtószóvivője portálunk kérdésére közölte: "A bíróság a vádlottat lopás bűntettében és rablás bűntettében bűnösnek mondta ki. Ezért őt a bíróság halmazati büntetésül 7 év szabadságvesztésre és mellékbüntetésül 7 év közügyektől eltiltásra ítélte."

Ami az ítélet további részleteit illeti, a járásbíróság a szabadságvesztést fegyházban rendelte végrehajtani. A vádlott a szabadságvesztés büntetésből feltételes szabadságra nem bocsátható. Ugyanakkor a kiszabott szabadságvesztés büntetésbe a vádlott által előzetes fogvatartásban töltött időt beszámítani rendelte ítéletében a bíróság, valamint elrendelte egy korábbi ítélettel a terheltre kiszabott 2 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztés végrehajtását.

Az elsőfokon eljáró bíróság rendelkezett a büntető eljárásban lefoglalt bűnjelekről.  Kötelezte a vádlottat arra, hogy fizessen meg – eddig felmerült bűnügyi költség címén – a Magyar Államnak, az Egri Törvényszék Gazdasági Hivatalának külön felhívására 35 ezer forintot.  Megállapította továbbá, hogy a felmerült további 156 ezer 26 forint bűnügyi költséget a Magyar Állam viseli.

– Az ítélet nem jogerős, mert az ügyészség súlyosításért, míg a vádlott és védője a büntetés enyhítéséért fellebbezést jelentett be – közölte a törvényszéki sajtószóvivő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu