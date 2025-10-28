1 órája
Bejött a bemászós biznisz, tömegével fosztott ki házakat egy férfi Hevesben
2024 elején egy férfi bemászott egy házba egy Füzesabonyhoz közeli településen, úgy, hogy a sértettek otthon voltak. Az éjjeli tolvaj több ingatlanba is bemászott, volt, ahova vissza-visszatért.
A Füzesabonyi Járási Ügyészség vádirata szerint a harmincas évei elején járó férfi 2024 februárjában az éjjeli órákban bemászott egy Füzesabony-közeli település egyik lakóházába a WC helyiség nyitott ablakán keresztül. A házból két mobiltelefont vitt el, miközben a sértettek otthon voltak - írja Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész.
Mint írta, a férfi 2025 januárjáig további öt házba surrant be hasonló módszerrel (nyitva felejtett mosdó, konyha vagy szoba ablakokon keresztül), de volt olyan épület, ahová 3 alkalommal is visszatért. Jellemzően könnyen mozdítható dolgokat, készpénzt, iratokat, házizsákot, elektronikai és műszaki cikkeket vitt magával.
A vádlott bűncselekmények rendszeres elkövetéséből tartotta fenn magát.
A járási ügyészség a többrendbeli, többszörösen minősített, üzletszerűen elkövetett lopás bűntettének elkövetése miatt most benyújtott vádiratában szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a vádlottal szemben. A vádhatóság indítványozta továbbá, hogy a bíróság az ellopott dolgok értékének erejéig rendeljen el vagyonelkobzást.
A Büntető Törvénykönyv szerint üzletszerűen követi el a bűncselekményt, aki ugyanolyan vagy hasonló jellegű bűncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik.
