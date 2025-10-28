Bejött a bemászós biznisz, tömegével fosztott ki házakat egy férfi Hevesben

A Füzesabonyi Járási Ügyészség vádirata szerint a harmincas évei elején járó férfi 2024 februárjában az éjjeli órákban bemászott egy Füzesabony-közeli település egyik lakóházába a WC helyiség nyitott ablakán keresztül. A házból két mobiltelefont vitt el, miközben a sértettek otthon voltak - írja Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész.

Több ingatlanba bemászott, volt ahova visszajárt

Mint írta, a férfi 2025 januárjáig további öt házba surrant be hasonló módszerrel (nyitva felejtett mosdó, konyha vagy szoba ablakokon keresztül), de volt olyan épület, ahová 3 alkalommal is visszatért. Jellemzően könnyen mozdítható dolgokat, készpénzt, iratokat, házizsákot, elektronikai és műszaki cikkeket vitt magával.

A vádlott bűncselekmények rendszeres elkövetéséből tartotta fenn magát.

A járási ügyészség a többrendbeli, többszörösen minősített, üzletszerűen elkövetett lopás bűntettének elkövetése miatt most benyújtott vádiratában szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a vádlottal szemben. A vádhatóság indítványozta továbbá, hogy a bíróság az ellopott dolgok értékének erejéig rendeljen el vagyonelkobzást.