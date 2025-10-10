október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
betörés

54 perce

Megtörten beszélt a tarnaörsi bácsi, mit kellett átélnie, mikor a drog miatt rátámadtak - videóval

Címkék#vád#bácsi#Tarnaörs#drog#nyereségvágy#horog

A férfi éjjel tört be egy hevesi házba, hogy pénzt szerezzen, amiből később kristály akart venni. A betörőt azonban rajtakapták.

Heol.hu

Kis híján halálra vert egy idős férfit egy rabló Tarnaörsön, egy fém bálahúzó horoggal támadt rá azért, mert a nyugdíjas férfi rajtakapta, miközben ki akarta fosztani az otthonát. Éjszaka ment be hozzá, pénzt keresett, hogy drogot vegyen belőle, de az áldozat felébredt. Ekkor támadt rá, a fejét ütötte a bálahúzóval, végül elmenekült. Az ügyészség most vádat emelt ellene – számolt be a támadásról a Tények.

A drogos betörő brutális megverte a tarnaörsi idős férfit.
A drogos betörő brutális megverte a tarnaörsi idős férfit.
Forrás: Tények

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Rám rántották a dunyhát, és utána elkezdtek verni – mutatta meg sérülését az idős férfi, akit ki akartak rabolni Tarnaörsön 2024 őszén. A férfi fején egy hatalmas horpadás van, a kezeit pedig alig tudja mozgatni.

Elmondása szerint azért várta meg egy fiatal tarnaörsi házában, mert ki akarta rabolni. Pénzre volt szüksége, hogy kristályt, azaz kábítószert vegyen magának. A betörő az éjszaka közepén settenkedett be a házba, a férfi azonban felébredt a zajra – derült ki a Tények beszámolójából. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a zajra felébredő sértett a konyhába ment, ahol meglátta a férfit, aki az arcát egy konyharuhával takarta el. A vádlott a sértett fejét a helyszínen magához vett bálahúzó horoggal többször fejbe ütötte, majd a földre kerülő áldozata fejét egy paplannal elfedve tovább bántalmazta.

Az eset után az idős férfi átment a szomszédhoz, aki kihívta a mentőket és a rendőröket. 

A bántalmazás következtében a sértett életveszélyes állapotba került, kis híján meghalt. Hosszú percekig nem tudott felkelni, ezt pedig kihasználta a betörő, amit csak ért, betett a táskájába.

– Ezután az elkövető a szobában kutatott, ennek során papírpénzt, mobiltelefont és egy gyorstöltőt (powerbank-et) vett magához. A Heves Vármegyei Főügyészség nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a büntetett előéletű férfival szemben – árulta el  dr. Kenézi Diána, a Heves Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője. 

Amennyiben a vádlott beismeri tettét, az ügyészség 12 év szabadságvesztést és 10 év közügyektől eltiltás kiszabását, valamint vagyonelkobzást javasol.

Az eset tavaly szeptemberben történt, de a helyiek szerint rengetegen kábítószereznek a településen.

– Nagyon agresszív a helyzet, Tarnaörsön nagyon megy a drog, a kábítószer, a betörés mindennapos – árulta el a Tényeknek egy helyi lakos. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu