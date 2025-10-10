Megtörten beszélt a tarnaörsi bácsi, mit kellett átélnie, mikor a drog miatt rátámadtak - videóval

Kis híján halálra vert egy idős férfit egy rabló Tarnaörsön, egy fém bálahúzó horoggal támadt rá azért, mert a nyugdíjas férfi rajtakapta, miközben ki akarta fosztani az otthonát. Éjszaka ment be hozzá, pénzt keresett, hogy drogot vegyen belőle, de az áldozat felébredt. Ekkor támadt rá, a fejét ütötte a bálahúzóval, végül elmenekült. Az ügyészség most vádat emelt ellene – számolt be a támadásról a Tények.

A drogos betörő brutális megverte a tarnaörsi idős férfit.

Forrás: Tények

– Rám rántották a dunyhát, és utána elkezdtek verni – mutatta meg sérülését az idős férfi, akit ki akartak rabolni Tarnaörsön 2024 őszén. A férfi fején egy hatalmas horpadás van, a kezeit pedig alig tudja mozgatni.

Elmondása szerint azért várta meg egy fiatal tarnaörsi házában, mert ki akarta rabolni. Pénzre volt szüksége, hogy kristályt, azaz kábítószert vegyen magának. A betörő az éjszaka közepén settenkedett be a házba, a férfi azonban felébredt a zajra – derült ki a Tények beszámolójából.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a zajra felébredő sértett a konyhába ment, ahol meglátta a férfit, aki az arcát egy konyharuhával takarta el. A vádlott a sértett fejét a helyszínen magához vett bálahúzó horoggal többször fejbe ütötte, majd a földre kerülő áldozata fejét egy paplannal elfedve tovább bántalmazta.