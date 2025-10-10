54 perce
Megtörten beszélt a tarnaörsi bácsi, mit kellett átélnie, mikor a drog miatt rátámadtak - videóval
A férfi éjjel tört be egy hevesi házba, hogy pénzt szerezzen, amiből később kristály akart venni. A betörőt azonban rajtakapták.
Kis híján halálra vert egy idős férfit egy rabló Tarnaörsön, egy fém bálahúzó horoggal támadt rá azért, mert a nyugdíjas férfi rajtakapta, miközben ki akarta fosztani az otthonát. Éjszaka ment be hozzá, pénzt keresett, hogy drogot vegyen belőle, de az áldozat felébredt. Ekkor támadt rá, a fejét ütötte a bálahúzóval, végül elmenekült. Az ügyészség most vádat emelt ellene – számolt be a támadásról a Tények.
– Rám rántották a dunyhát, és utána elkezdtek verni – mutatta meg sérülését az idős férfi, akit ki akartak rabolni Tarnaörsön 2024 őszén. A férfi fején egy hatalmas horpadás van, a kezeit pedig alig tudja mozgatni.
Elmondása szerint azért várta meg egy fiatal tarnaörsi házában, mert ki akarta rabolni. Pénzre volt szüksége, hogy kristályt, azaz kábítószert vegyen magának. A betörő az éjszaka közepén settenkedett be a házba, a férfi azonban felébredt a zajra – derült ki a Tények beszámolójából.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a zajra felébredő sértett a konyhába ment, ahol meglátta a férfit, aki az arcát egy konyharuhával takarta el. A vádlott a sértett fejét a helyszínen magához vett bálahúzó horoggal többször fejbe ütötte, majd a földre kerülő áldozata fejét egy paplannal elfedve tovább bántalmazta.
Az eset után az idős férfi átment a szomszédhoz, aki kihívta a mentőket és a rendőröket.
A bántalmazás következtében a sértett életveszélyes állapotba került, kis híján meghalt. Hosszú percekig nem tudott felkelni, ezt pedig kihasználta a betörő, amit csak ért, betett a táskájába.
– Ezután az elkövető a szobában kutatott, ennek során papírpénzt, mobiltelefont és egy gyorstöltőt (powerbank-et) vett magához. A Heves Vármegyei Főügyészség nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a büntetett előéletű férfival szemben – árulta el dr. Kenézi Diána, a Heves Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.
Amennyiben a vádlott beismeri tettét, az ügyészség 12 év szabadságvesztést és 10 év közügyektől eltiltás kiszabását, valamint vagyonelkobzást javasol.
Az eset tavaly szeptemberben történt, de a helyiek szerint rengetegen kábítószereznek a településen.
– Nagyon agresszív a helyzet, Tarnaörsön nagyon megy a drog, a kábítószer, a betörés mindennapos – árulta el a Tényeknek egy helyi lakos.
