Bűncselekmény

2 órája

Tiszta kabaré: olyan betörés volt Eger mellett, hogy vihetné a Netflix a forgatókönyvet!

Címkék#lopás#bűncselekmény#Egri Járási Ügyészség

Egy hevesi férfi kifosztott egy családi házat Eger közelében. A betörő pár órával később visszatért ugyanabba a házba.

Az Egri Járási Ügyészség vádirata szerint a vádlott 2025 márciusában bement egy Egerhez közeli településen lévő családi házba. A büntetett előéletű férfi bemászott a kerítésen, majd egy vasdarabbal befeszítette a ház bejárati ajtaját. Az ingatlanból ágyneműt és konyhai felszerelési cikkeket – kuktát, kancsót, poharakat – szedett össze, amiket egy ágynemű huzatba pakolt és elvitt. A betörő nem elégedett meg ennyivel - közölte portálunkkal dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész.

Forrás:  Magyarország Ügyészsége

Különös módon bukott le a betörő

A vádlott ugyanazon a napon pár órával később újra bement a házba lopási szándékkal. Az ingatlanban körülnézett, majd amikor meghallotta, hogy az intézkedő rendőrök megérkeznek a lakóházhoz, elbújt egy takaró alá, ahol tettenérték. A vádhatóság abban az esetben, ha a vádlott az előkészítő ülésen bűnösségét beismeri, 1 év szabadságvesztés büntetés és 1 év közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt - fogalmaznak.

A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el. A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a szabálysértési értékre elkövetett lopást dolog elleni erőszakkal követik el. A szabálysértési érték azt jelenti, hogy az elkövetési érték az ötvenezer forintot nem haladja meg.

 

 

