Brutális támadás a Tisza-tónál, majdnem megöltek egy embert a nyílt utcán

Október 23-án hajnalban két tiszaburai férfi szóváltásba keveredett egyiküknél, és dulakodni kezdtek. Ezt követően a vendéget kitessékelték a házból, de a házigazda utánaindult, egy betonvassal rátámadt, majd egy másik eszközzel többször megszúrta - írja a Police.hu.

Brutális támadás a Tisza-tónál, egy embert többször is megszúrtak a nyílt utcán

Forrás: Police.hu

Mint írták, a sérültet magára hagyta az utcán, akit egy helyi lakos talált meg. A bejelentés után a rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést, az elkövető felkutatását.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Még aznap reggel előállították a 31 éves férfit a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, és életveszélyt okozó testi sértés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt.