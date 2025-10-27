2 órája
Brutális támadás a Tisza-tónál, majdnem megöltek egy embert a nyílt utcán
Egy tiszaburai férfi kitessékelte otthonából ismerősét, majd utánament, az utcán bántalmazta. A férfi többször megszúrta a sértettet.
Október 23-án hajnalban két tiszaburai férfi szóváltásba keveredett egyiküknél, és dulakodni kezdtek. Ezt követően a vendéget kitessékelték a házból, de a házigazda utánaindult, egy betonvassal rátámadt, majd egy másik eszközzel többször megszúrta - írja a Police.hu.
Mint írták, a sérültet magára hagyta az utcán, akit egy helyi lakos talált meg. A bejelentés után a rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést, az elkövető felkutatását.
Még aznap reggel előállították a 31 éves férfit a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, és életveszélyt okozó testi sértés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt.
