október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erőszak

2 órája

Brutális támadás a Tisza-tónál, majdnem megöltek egy embert a nyílt utcán

Címkék#támadás#Tisza-tó#szúrás

Egy tiszaburai férfi kitessékelte otthonából ismerősét, majd utánament, az utcán bántalmazta. A férfi többször megszúrta a sértettet.

Heol.hu

Október 23-án hajnalban két tiszaburai férfi szóváltásba keveredett egyiküknél, és dulakodni kezdtek. Ezt követően a vendéget kitessékelték a házból, de a házigazda utánaindult, egy betonvassal rátámadt, majd egy másik eszközzel többször megszúrta - írja a Police.hu

Brutális támadás a Tisza-tónál, egy embert többször is megszúrtak a nyílt utcán
Forrás: Police.hu

Mint írták, a sérültet magára hagyta az utcán, akit egy helyi lakos talált meg. A bejelentés után a rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést, az elkövető felkutatását. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Még aznap reggel előállították a 31 éves férfit a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, és életveszélyt okozó testi sértés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt.

 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu