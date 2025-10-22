Busz csapódott a gimnáziumba, mentőhelikopterek érkeztek a sérültekért

Folyamatosan zajlik a mentés a szolnoki Szabadság téren, ahol egy busz csapódott a Varga Katalin Gimnázium épületébe. Rengeteg a sérült, a helyszínre két mentőhelikopter is érkezett. A gimnáziumba csapódott jármű körül folyamatosan jönnek-mennek a mentőegységek, mentik a sérülteket – számolt be a balesetről a szoljon.hu.

Súlyos buszbaleset történt Szolnokon, rengeteg a sérült, mentőhelikopter is a helyszínen.

Forrás: Mészáros János/szoljon.hu

Elsődleges információk szerint a balesetnek mintegy 30 könnyű és 4 súlyos sérültje van. A pontos adatok később várhatók, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat munkatársai folyamatosan szállítják a sérülteket a kórházakba. Két mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, a gépek a közeli Rózsaparkban tudtak landolni. A busz egy fát is kidöntött.

