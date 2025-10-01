1 órája
Célzott akció a Durándában és környékén – olyasmit láttak, hogy azonnal feljelentést tettek
A hétvégén újra akcióba lendültek a gyöngyösi városrendészeknek, hogy növeljék a város közbiztonságát.
A gyöngyösi városrendészet Durandán akciózott
Forrás: Városrendészet Gyöngyös / Facebook
A hétvégén a Gyöngyösi Városrendészet gyalogos, átfogó ellenőrzést tartott a Duránda, a Petőfi út, valamint a Zsellér közök környékén. Az ellenőrzés célja a közbiztonság fokozása és a lakók nyugalmának megőrzése volt.
A művelet során a városrendészek összesen három szabálysértési bírságot és egy közigazgatási bírságot szabtak ki. Ezen túlmenően egy esetben büntető feljelentés is történt. A városrendészet kiemelte: folyamatos jelenlétükkel a közrend fenntartását és a lakosság biztonságérzetének növelését kívánják szolgálni.
