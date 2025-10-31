Durva családi balhé a bolt előtt - így esett rokonának a nő

A nő 2025 szeptemberében egy Füzesabony-közeli kis településen – a közöttük lévő családi viszony elmérgesedése miatt – szidalmazni kezdte a sértettet, és a boltba is bement utána. Az üzlet bejárati ajtajánál a nő a felső ruházatánál fogva megrángatta a sértettet, annak kislánya jelenlétében, és közben kiabálva megöléssel fenyegette. Az üzlet előtt a sértettet ismételten bántalmazta, haját tépte, karmolta - írja dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész.

Elmérgesedett a családi viszony - durva erőszakig jutottak

Mint írta, a bántalmazás következtében a sértett zúzódásos jellegű, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett el.

A gyanúsított cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

A gyanúsított büntetlen előéletű, a bűncselekmény elkövetését beismerte és megbánta, ezért a Füzesabonyi Járási Ügyészség a jövőbeni magatartásában mutatkozó kedvező hatás érdekében a garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt indult eljárást határozatával 1 év 6 hónapra feltételesen felfüggesztette.

Amennyiben a feltételes ügyészi felfüggesztés tartama eredményesen telik el, az eljárás megszüntetésére kerül sor.