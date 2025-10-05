A sajtkészletet dézsmálták a raktárosok, sofőrök segítették az eladást Egerben

október 5., vasárnap

Mozgalmas nap volt október 1. büntetőperek tekintetében: az Egri Törvényszék és az Egri Járásbíróság is tárgyalást tartott. Az előbbi telefontársaságokat megkárosító csalás, míg a járásbíróság az egri sajtraktárban történt sikkasztás ügyében ülésezett.

Sike Sándor

A különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények vád alapján a törvényszéken folyamatban lévő büntető eljárásban a bíróság – bizonyítás kiegészítésére tekintettel – elnapolta a tárgyalást. Ezt Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Járásbíróság elnökhelyettese, törvényszéki sajtószóvivő közölte portálunkkal.

A csalás bűnszövetségben történt
A bűnszövetségben elkövetett csalás károsultja a mobilszolgáltató volt

Az ügyben a Heves Vármegyei Főügyészség vádirata rögzíti: a II. rendű vádlott – társaival szándékegységben, valós fizetési szándék nélkül – előfizetői szerződéseket kötött különböző telefonszolgáltatók weboldalán keresztül. Természetesen a szerződések nem "öncélúan" köttetek. Hozzájuk többnyire nagy értékű mobiltelefonokat és ahhoz tartozó SIM-kártyát is igényelt változó mértékű kezdő részlet kifizetésével. Ugyanő a valótlan szerződésekhez jogtalan haszonszerzési célzattal valós személyek személyes adatait használta fel. Az is kederül a váddokumentumból, hogy a szerződésekhez szükséges adatokat többféle módon szerezte meg a terhelt.

A "sikeres" manőverekhez persze kellett ember a futárszolgálattól is, ahol az online rendelt készülékek kiszállítását alvállalkozók végezték. A büntetőper elsőrendű terheltje volt az, aki az egyik ilyen alvállalkozó alkalmazottjaként dolgozott. A csomagokat a vádirat szerint eleinte a II. és a IV. rendű vádlottak vették át tőle, majd II. rendű és IV. rendű terheltek felajánlották a furáenak, hogy fizetnek azért, ha az általuk rendelt készülékeket nem a megrendelőként feltüntetett személynek, hanem nekik adja át.

További vádlottak is bekapcsolódtak a "jól jövedelmező kereskedelembe". A váddokumentum szerint a II., a III., a IV., az V. és VI. rendű vádlottak közösen összesen 89 millió 986 ezer 33 forint kárt okoztak a telefonszolgáltatónak. A futár maga pedig összesen 119 alkalommal szállított ki csomagot 117 személy nevére szólóan a II–VI. rendű vádlottaknak, ezzel a telefonszolgáltató sérelmére 55 millió 441 ezer 431 forint kár okozásában működött közre.

Hamarosan kiderül, mit taksál a sajtraktári sikkasztás

A sajtraktári történetet az Egri Járásbíróság tárgyalja. Az október 1-i ülést ugyan a bíróság elnapolta, de azért mert lezárta a bizonyítást és már csak a határozathirdetés van hátra. A vád, ami felől dönt a járásbíróság jelentős értékre üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények.

Ennek a büntetőpernek öt vádlottja van. Közülük az I. és II. rendű terheltek raktáros munkakörben dolgoztak a gazdasági társaság sértettnél a székhelyén lévő úgynevezett sajtraktárban. Itt a sértett által forgalmazott hűtést igénylő árucikkek – elsősorban tejtermékek és húskészítmények – raktározása történt. 

A raktár két dolgozója, az első- és másodrendű vádlottak feladatkörébe tartozott a rájuk bízott áruk kiadása és átvétele. 
A két raktáros közül az I. rendű vádlott műszakvezetői feladatokat is ellátott. A másik három terhelt viszont egy másik gazdasági társaság tehergépjárművezetőinek csapatából "verbuválódott". Az ő feladatukat képezte, hogy a sértett raktárából felvett árucikkeket a kiskereskedelmi partnerek részére kiszállítsák.

A szállító sofőrökkel fogtak össze, hogy megdázsmálhassák a raktárkészletet
Fotó: Gettyimages /

 A jövedelmezőnek tűnő ügyletre a másodrendű vádlott vezette rá műszakvezető raktáros kollégáját azzal, hogy tudomására hozta: lehetőség van a rábízott árucikkek eltulajdonítására oly módon, hogy azokat a velük együttműködő gépjárművezetők által szabályszerűen kiszállított árucikkek közé helyezik, majd a gépjárművezetők azokat értékesítik, és a haszonból a raktárosokat is részesítik.

A műszakvezető a tippet ás a  lehetőséget elfogadta, és ezt követően az éjszakai műszakok során rendszeres haszonszerzésre törekedve tulajdonítottak el árut a rábízott termékek közül. A műszakvezető raktáros közreműködésével pár forint híján 7 millió 690 ezer forint értéket tulajdonítottak el, míg a másodrendű vádlottat valamivel több, mint kétmillió 780 ezer forint terheli. A megvádolt sofőrök a megszerzett termékeket értékesítették, majd a haszonból minden vádlott részesült. 

 

 

