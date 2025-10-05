A sajtkészletet dézsmálták a raktárosok, sofőrök segítették az eladást Egerben

A különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények vád alapján a törvényszéken folyamatban lévő büntető eljárásban a bíróság – bizonyítás kiegészítésére tekintettel – elnapolta a tárgyalást. Ezt Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Járásbíróság elnökhelyettese, törvényszéki sajtószóvivő közölte portálunkkal.

Különösen nagy értékre, bűnszövetségben elkövetett csalás a vád, hat vádlottja van a büntetőpernek / Képünk illusztráció

Fotó: Mészáros Géza / Forrás: szoljon.hu

A bűnszövetségben elkövetett csalás károsultja a mobilszolgáltató volt

Az ügyben a Heves Vármegyei Főügyészség vádirata rögzíti: a II. rendű vádlott – társaival szándékegységben, valós fizetési szándék nélkül – előfizetői szerződéseket kötött különböző telefonszolgáltatók weboldalán keresztül. Természetesen a szerződések nem "öncélúan" köttetek. Hozzájuk többnyire nagy értékű mobiltelefonokat és ahhoz tartozó SIM-kártyát is igényelt változó mértékű kezdő részlet kifizetésével. Ugyanő a valótlan szerződésekhez jogtalan haszonszerzési célzattal valós személyek személyes adatait használta fel. Az is kederül a váddokumentumból, hogy a szerződésekhez szükséges adatokat többféle módon szerezte meg a terhelt.