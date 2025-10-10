1 órája
Kiderült, ki felelős a csányi kislány haláláért
Hatéves kislány vesztette életét egy balesetben, ami egész Csányt megrázta. A csányi mászókabaleset kapcsán a bíróság most megállapította, hogy kinek van felelőssége a tragédiában.
Ahogy arról több ízben írtunk már mi is, 2019 őszén, a hatéves Radics Mercédesz két társával együtt felmászott a csányi óvoda kertjében álló hálós játékra. Az eszköz nem bírta el a gyerekeket, ezért kidőlt, és a gerendája éppen a kislány koponyáját találta el. Mercinek esélye sem volt a baleset túlélésére. A nyomozás során kiderült, hogy az óvoda vezetői pontosan tudták, hogy a játék javításra szorul, ezért az eredeti helyéről áttették egy másik területre. Ezek után az eszköz csupán a két lábán állt a homokban, egyéb kitámasztás nélkül. A lábazat idővel elkorhadt, de ezt sem a karbantartók, sem az óvónők nem vették észre. A csányi mászókabaleset után a faluban úrrá lett a lincshangulat, ám az összesereglett embereket éppen a gyászoló szülők intették nyugalomra.
Most a Borsonline számolt be arról, hogy a csányi mászókabaleset sérelemdíj-perében október 2-án, a Hatvani Járásbíróság közbenső ítéletet hozott. Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Törvényszék szóvivője a Borsnak elmondta, a bíróság megállapította, az óvodának, mint alperesnek teljes kártérítési felelőssége van a balesettel összefüggésben.
– Az összegszerűségről csak a jogerős közbenső ítélet után születik döntés. A mai ítélet a jogalap kérdésére vonatkozik – fogalmazott a szóvivő. Az ítélet nem jogerős. A család egyébként nagyságrendileg 70 millió forintot követel.
A tragédia okozásával egyébként a falu polgármesterét, illetve az óvoda akkori vezetőjét vádolják. Az ügyészség álláspontja szerint mindketten tudtak róla, hogy a mászóka veszélyes, de nem gondoskodtak az eltávolításáról. Mi több, az eszközt már jóval korábban áthelyezték az eredeti helyéről, ráadásul a stabilitását is biztosító létrája nélkül. A mászókát ezek után csak a két lába tartotta, aminek viszont a földbe süllyesztett része az idők során elkorhadt. A Bors információik szerint októberben a büntetőperben is elsőfokú ítélet várható.
Radics Béla, Mercike édesapja szerint, ha valóban kézhez kapják az általuk követelt összeget, azt a kislány síron túlról adott ajándékának kell tekinteniük. Nem létezik az a pénzmennyiség, ami pótolhatná Mercit. Rengetegszer elképzelem, hogy a kislányom vajon most hol tartana az életben. 12 éves lenne, jól tanulna, sokat foglalkozna a testvéreivel, és egy nagyon szép és felelős hivatásra készülne – mondta a szülő, és elárulta, mire szánják majd a milliókat.
– Képtelen vagyok azt mondani, hogy ez a pénz szebbé teheti az életünket, de az biztos, hogy egy kicsit jobbá. Négy saját gyermeket és egy unokát is nevelek, nekik pedig szeretnék ingatlant biztosítani, illetve igyekszem a tanulmányaikat is fedezni – mondta.
