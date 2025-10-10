Kiderült, ki felelős a csányi kislány haláláért

Ahogy arról több ízben írtunk már mi is, 2019 őszén, a hatéves Radics Mercédesz két társával együtt felmászott a csányi óvoda kertjében álló hálós játékra. Az eszköz nem bírta el a gyerekeket, ezért kidőlt, és a gerendája éppen a kislány koponyáját találta el. Mercinek esélye sem volt a baleset túlélésére. A nyomozás során kiderült, hogy az óvoda vezetői pontosan tudták, hogy a játék javításra szorul, ezért az eredeti helyéről áttették egy másik területre. Ezek után az eszköz csupán a két lábán állt a homokban, egyéb kitámasztás nélkül. A lábazat idővel elkorhadt, de ezt sem a karbantartók, sem az óvónők nem vették észre. A csányi mászókabaleset után a faluban úrrá lett a lincshangulat, ám az összesereglett embereket éppen a gyászoló szülők intették nyugalomra.

Közbenső ítéletet hozott a bíróság a csányi mászókabaleset ügyében Fotó: Bors

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!