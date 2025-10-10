október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Kiderült, ki felelős a csányi kislány haláláért

Címkék#sérelemdíj#csányi mászókabaleset#Hatvani Járásbíróság#óvoda

Hatéves kislány vesztette életét egy balesetben, ami egész Csányt megrázta. A csányi mászókabaleset kapcsán a bíróság most megállapította, hogy kinek van felelőssége a tragédiában.

Heol.hu

Ahogy arról több ízben írtunk már mi is, 2019 őszén, a hatéves Radics Mercédesz két társával együtt felmászott a csányi óvoda kertjében álló hálós játékra. Az eszköz nem bírta el a gyerekeket, ezért kidőlt, és a gerendája éppen a kislány koponyáját találta el. Mercinek esélye sem volt a baleset túlélésére. A nyomozás során kiderült, hogy az óvoda vezetői pontosan tudták, hogy a játék javításra szorul, ezért az eredeti helyéről áttették egy másik területre. Ezek után az eszköz csupán a két lábán állt a homokban, egyéb kitámasztás nélkül. A lábazat idővel elkorhadt, de ezt sem a karbantartók, sem az óvónők nem vették észre. A csányi mászókabaleset után a faluban úrrá lett a lincshangulat, ám az összesereglett embereket éppen a gyászoló szülők intették nyugalomra.

Közbenső ítéletet hozott a bíróság a csányi mászókabaleset ügyében Fotó: Bors
Közbenső ítéletet hozott a bíróság a csányi mászókabaleset ügyében Fotó: Bors

 Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Most a Borsonline számolt be arról, hogy a csányi mászókabaleset sérelemdíj-perében október 2-án, a Hatvani Járásbíróság közbenső ítéletet hozott. Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Törvényszék szóvivője a Borsnak elmondta, a bíróság megállapította, az óvodának, mint alperesnek teljes kártérítési felelőssége van a balesettel összefüggésben.

– Az összegszerűségről csak a jogerős közbenső ítélet után születik döntés. A mai ítélet a jogalap kérdésére vonatkozik – fogalmazott a szóvivő. Az ítélet nem jogerős. A család egyébként nagyságrendileg 70 millió forintot követel. 

A csányi mászókabaleset megrázta az országot

A tragédia okozásával egyébként a falu polgármesterét, illetve az óvoda akkori vezetőjét vádolják. Az ügyészség álláspontja szerint mindketten tudtak róla, hogy a mászóka veszélyes, de nem gondoskodtak az eltávolításáról. Mi több, az eszközt már jóval korábban áthelyezték az eredeti helyéről, ráadásul a stabilitását is biztosító létrája nélkül. A mászókát ezek után csak a két lába tartotta, aminek viszont a földbe süllyesztett része az idők során elkorhadt. A Bors információik szerint októberben a büntetőperben is elsőfokú ítélet várható.

Radics Béla, Mercike édesapja szerint, ha valóban kézhez kapják az általuk követelt összeget, azt a kislány síron túlról adott ajándékának kell tekinteniük. Nem létezik az a pénzmennyiség, ami pótolhatná Mercit. Rengetegszer elképzelem, hogy a kislányom vajon most hol tartana az életben. 12 éves lenne, jól tanulna, sokat foglalkozna a testvéreivel, és egy nagyon szép és felelős hivatásra készülne – mondta a szülő, és elárulta, mire szánják majd a milliókat.
– Képtelen vagyok azt mondani, hogy ez a pénz szebbé teheti az életünket, de az biztos, hogy egy kicsit jobbá. Négy saját gyermeket és egy unokát is nevelek, nekik pedig szeretnék ingatlant biztosítani, illetve igyekszem a tanulmányaikat is fedezni – mondta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu