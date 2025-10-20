Kiderül végre, ki felel a csányi óvodás kislány haláláért

Számos alkalommal írtunk már a hat éve, 2019. szeptember 26-án, a csányi óvoda udvarán történt halálos végű balesetről. A mászókabaleset áldozata egy hatéves kislány, Mercédesz volt. Mellette még két kislány is megsérült a kidőlő eszköztől. Október 20-án folytatódott a tárgyalás a csányi tragédiának az ügyében. A két vádlott - a polgármester és az óvodavezető - egymásra mutogat, most az utolsó szó jogán is elmondták, hogy szerintük a másik a felelős - derül ki a Tények videójából.

Kiderül végre, ki felel a csányi óvódás kislány haláláért

Forrás: Tények

Az óvónő ügyvédje szerint a község vezetője le akarja magáról tolni a felelősséget:

Az elején úgy indult, hogy van egy vádló, az ügyész, és van két vádlott (a polgármester és az óvodavezető), menetközben azonban úgy tűnt, hogy két vádló van és egy vádlott, a polgármester áttolná az óvodavezetőre a felelősséget.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A polgármester is elmondta a tárgyaláson, hogy nem jogosak az ellene felhozott vádak. A kislány édesapja szerint viszont mindkét fél felelős:

Az óvónő azért, mert hagyta a gyerekeket a korhadó mászókán játszani, de a polgármester ad mindenre engedélyt.

A bíróság várhatóan november 4-én hoz ítéletet az ügyben.