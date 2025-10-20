október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felelősség

1 órája

Kiderül végre, ki felel a csányi óvodás kislány haláláért

Címkék#halál#tragédia#óvoda

Folytatódott a tárgyalás a csányi tragédia ügyében. A két vádlott egymásra mutogat, a kislány édesapja is megszólalt.

Heol.hu

Számos alkalommal írtunk már a  hat éve, 2019. szeptember 26-án, a csányi óvoda udvarán történt halálos végű balesetről. A mászókabaleset áldozata egy hatéves kislány, Mercédesz volt. Mellette még két kislány is megsérült a kidőlő eszköztől. Október 20-án folytatódott a tárgyalás a csányi tragédiának az ügyében. A két vádlott - a polgármester és az óvodavezető - egymásra mutogat, most az utolsó szó jogán is elmondták, hogy szerintük a másik a felelős - derül ki a Tények videójából.

Kiderül végre, ki felel a csányi óvódás kislány haláláért
Forrás: Tények

Az óvónő ügyvédje szerint a község vezetője le akarja magáról tolni a felelősséget:

Az elején úgy indult, hogy van egy vádló, az ügyész, és van két vádlott (a polgármester és az óvodavezető), menetközben azonban úgy tűnt, hogy két vádló van és egy vádlott, a polgármester áttolná az óvodavezetőre a felelősséget.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A polgármester is elmondta a tárgyaláson, hogy nem jogosak az ellene felhozott vádak. A kislány édesapja szerint viszont mindkét fél felelős:

Az óvónő azért, mert hagyta a gyerekeket a korhadó mászókán játszani, de a polgármester ad mindenre engedélyt.

A bíróság várhatóan november 4-én hoz ítéletet az ügyben.

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu