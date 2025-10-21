1 órája
Ezért vonultak ki a tűzoltók Eger egyik forgalmas kereszteződésébe
Tűzoltókat szúrtak ki a Malom utcában kedd este Egerben. A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője elmondta, mi történik.
Lelógó cserepek veszélyeztetik a forgalmat Eger egyik kereszteződésében
Tűzoltók állnak kedd este a Malom utcában, Egerben. Mint megtudtuk Nagy Csaba sajtószóvivőtől, a Széchenyi István utca egy ingatlanjának a tetejéről cserepek lógnak le, melyek a gyalogosforgalmat veszélyeztetik.
Mint mondta, az egri hivatásos tűzoltók magasból mentő gépjármű segítségével távolítják a veszélyes elemeket.
Az olvasónk által küldött fotókból úgy tűnik, hogy az egykori 3-as iskola üresen álló épületén lazulhattak meg a cserepek. A Széchenyi és Malom utca kereszteződésében egyébként is gyakoriak a balesetek, vezessenek még óvatosabban arrafelé most.
